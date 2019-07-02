Житель Косово заявил, что «Великая Албания» нужна Западу любой ценой

Во время визита в Сербию и Косово корреспонденты Федерального агентства новостей успели познакомиться и пообщаться с несколькими десятками людей, чтобы выяснить их точку зрения на происходящее в крае. Одним из тех, кто стал нашим проводником в Косово, оказался местный житель Деян Станкович, сербский патриот и отставной военный. После долгих уговоров он тоже согласился дать нам интервью, которое мы представляем вашему вниманию.

На фиксера по имени Деян Станкович мы вышли почти случайно. Известный политик (а в прошлом — боевой генерал) из Белграда дал нам его координаты, чтобы хоть немного обезопасить нас во время поездки в Косово. На границе с краем мы ожидали увидеть кого угодно, но реальность все равно преподнесла нам сюрприз.

Деян встретил нас на автовокзале в городке Рашка на границе с Косово. Он оказался личностью примечательной по всем параметрам. Высокий, но при этом слегка пузатый, в возрасте около 45 лет, Деян был одет в щегольскую военную униформу без знаков различия. В первые же минуты знакомства оказалось, что он обладает нестандартным чувством юмора, но главное — он знал буквально всех и вся по обе стороны границы с Косово.

Ему махали или сигналили многие водители на трассе, военные и полицейские дружески приветствовали Деяна при встрече. Как ни странно, первым делом Деян повез нас в… офис местной сербской разведки, попросив ничего не фотографировать и не снимать на камеру. Его встретили там как родного и тут же принялись угощать ракией и обедом.

Благодаря повсеместной известности Деяна у нас не возникло ни малейших проблем при прохождении административной границы Сербии и Косово. Подъехав к погранпункту на его машине, мы встали в очередь из десятка других авто. Когда корреспонденты ФАН достали из рюкзаков паспорта, он сообщил: «Уберите, они вам не понадобятся. Наоборот, если албанские пограничники увидят у вас паспорта РФ, то могут возникнуть проблемы. Они очень сильно не любят русских, многие просто ненавидят вас».

В итоге мы подъехали сначала к сербскому погранпункту, где наш проводник обменялся несколькими веселыми фразами с пограничниками — и нас пропустили дальше. Аналогичная картина повторилась и на албанском погранпункте: албанский офицер крикнул Деяну что-то вроде: «Как поживают твои дети, старина?» — и махнул рукой, мол, проезжайте, не задерживайте! Такая же картина повторилась и в Косово — где бы мы ни появились в Митровице в компании Деяна, нас везде встречали с распростертыми объятиями.

Пока мы встречались с жителями спорного края и брали у них интервью, Деян всегда держался в стороне, стараясь не попадать в кадр наших камер.

«Поймите, ребята, меня здесь каждая собака знает, — грустно говорил он. — Северная Митровица буквально нашпигована албанскими шпионами. И если я буду сильно выделяться и болтать с прессой, то им ничего не стоит в любой момент убрать меня».

При этом наш фиксер оказался настоящим патриотом Косово, готовым защищать край «до последнего живого албанца». Как и многие в Косово, он по-прежнему надеется на помощь России, которая «должна прийти и вышвырнуть отсюда всех албанцев». Ног при этом не сидит сложа руки и всегда готов подкрепить свои намерения делом. Дома у Деяна (как и у многих сербов в Косовской Митровице) хранится целый арсенал действующего боевого оружия — начиная от боевых пистолетов и заканчивая автоматом Калашникова.

Нам стоило больших усилий уговорить Деяна рассказать о своих взглядах — он отнекивался до последнего, стремясь сохранить инкогнито. В конце концов мы все же добились своего. Но ради этого нам пришлось клятвенно пообещать ему не называть его реальные имя и фамилию, а также не показывать его лицо.

— Деян, расскажите немного о себе.

— После того как войска Армии Сербской оставили территорию Косово и Метохии, я остался жить здесь. Потому что мои родители здесь родились, я сам здесь родился, мои деды и прадеды родились на территории Косово. Поэтому я считаю, что Косово и Метохия — это неотъемлемая часть Сербии, поэтому я надеюсь прожить здесь до конца своих дней. Я бывший военный и всегда готов защитить свою землю с оружием в руках.

— Вы чувствуете на себе, что Северное Косово — это территория, которая находится под постоянным давлением албанцев?

— После того как в июне 1999-го была подписана резолюция ООН №1244, сербы и люди других национальностей, которые остались жить на территории Косово, ощущают на себе постоянное давление и со стороны албанцев, и со стороны международного сообщества. Это проявляется в том, что невозможно свободно передвигаться по территории Косово, местные жители лишены культурных событий, права соблюдать свои традиции.

Кстати, по сербским законам наш край называется не Косово, а «Косово и Метохия». А албанцы намеренно пользуются только названием «Косово», они провозгласили здесь «независимую Республику Косово». А Метохия, то есть в буквальном переводе «земля священников», ими даже не упоминается.

— Вы можете подтвердить тезис, что сейчас так называемая «Республика Косово» под управлением Хашима Тачи — это абсолютно криминальное государство?

— Нам точно известно, что с 1999 года более 1300 сербов были похищены албанцами, и у них против их желания вырезали внутренние органы. Мы знаем об этом в том числе благодаря швейцарцу Дику Марти (Dick Marty), который собрал доказательства о торговле органами в Республике Косово. А также о том, что в самой Албании существовал так называемый «желтый дом» — клиника, в которой у сербов вырезали органы.

После этого «биоматериал» посылали в медклиники в Турцию для трансплантации богатым людям. Также «Республика Косово» является крупнейшим «перевалочным узлом» в контрабанде наркотиков на восток и запад Европы, в торговле людьми и человеческими органами и т. д.

— Почему мировое сообщество не обращает на это внимание, почему албанцам все сходит с рук?

— Для этого у Запада есть много причин. Одна из них — это финансирование «косовского лобби» в американском Сенате деньгами, которые заработаны на торговле наркотиками, людьми, человеческими органами и оружием. Второй причиной, я так думаю, является попытка удержать албанцев на территории Косово и Метохии, чтобы они не разъехались по Европе. Потому что руководство большинства стран ЕС прекрасно знает, что это за люди и чем они привыкли заниматься.

В основном албанцы за границей легко создают национальные диаспоры, которые занимаются тем же самым — торговлей наркотиками, организацией проституции, контрабандой сигарет и т. д. Чтобы сохранить криминальную обстановку в европейских странах на низком уровне, лучше оставить подавляющее большинство албанцев в Косово. Поэтому и в Брюсселе, и в Вашингтоне предпочитают «не замечать», что происходит в Косово и Метохии.

Сербы, которые сейчас живут в Сербии, пользуются фактически безвизовым режимом с ЕС. А у сербов, которые живут в Косово и Метохии, таких привилегий нет. Это сделано для того, чтобы албанцы (и заодно и сербы) из Косово и Метохии не могли попасть свободно на территорию ЕС. Лидеры Запада знают и то, что существует сильная дружба между сербами Косово и русским народом, поэтому и был запущен проект «Великая Албания». Их цель понятна: православие, которое зародилось в Сербии на территории Косово и Метохии, должно быть уничтожено.

А сербский народ, согласно этому плану, должен быть изгнан со своих исконных земель. К тому же «материковая» Албания входит в Североатлантический альянс, и с созданием «Великой Албании» на сербской территории их войска будут находиться в шаге от России. Поэтому Сербию, с точки зрения Запада, нужно оставить без Косово и Метохии — чтобы она тоже стала членом НАТО.

— Известно, что в период войны конца 1990-х и после нее десятки сербских храмов и кладбищ на территориях, контролируемых албанцами, были сожжены или разрушены. По вашей информации, сейчас этот процесс продолжается? И почему албанцы вообще считают своим долгом уничтожать святыни, которые существовали веками и их не касаются?

— Албанцы уничтожают сербские церкви и кладбища для того, чтобы уничтожить само присутствие сербского духа на территории Косово и Метохии. А также чтобы переписать саму историю, исказить исторические факты и показать, что они здесь, на этой территории «жили веками».

Но правда заключается в том, что, когда турки владели этой территорией на протяжении почти 500 лет, албанцы были их слугами, «низшей кастой». Турки даже заставляли албанцев носить белые шапки — для того чтобы их сразу было видно. Даже в те времена албанцы были ворами и разбойниками, крали домашних животных — лошадей, коров, коз, грабили зазевавшихся путников и т. д. Вот для того, чтобы они были сразу видны в массе людей, турки и заставляли их носить белые шапки. Это исторические данные.

— Албанцы недавно заявили свои претензии на Прешевскую долину. Как вы считаете, грозит ли это большой кровью, как это уже было в конце 1990-х? И можно ли предотвратить новую бойню с помощью мирового сообщества и России?

— Никто сейчас не хочет, чтобы была новая война. Даже сербы, которые остались жить на территории Косово и Метохии, не хотят никакой войны. 20 лет назад у нас и так много людей погибло. Но если нас вынудят, то мы, конечно, будем защищать свои семьи, своих детей и свои дома, где мы родились. Мы очень надеемся на помощь государства Сербия. Надеемся, что сербская власть не позволит, чтобы возникли столкновения и погромы на территории таких городков, как Вране, Прешево или Буяновац.

Но вопрос мира во многом зависит и от планов западных менторов. Сербам, которые живут в Косово и Метохии, живется тяжело. Особенно из-за того, что не так давно на все продукты из Сербии здесь были введены 100% пошлины. Это сильно осложняет и удорожает жизнь, причем не только сербам. Мы все знаем: то, что нам говорят представители Америки, Англии или Франции, — это только фарс. Достаточно одного мгновения, чтобы Хареддин Кучи [торговый вице-премьер правительства Республики Косово] снял эти пошлины, как только западные менторы ему прикажут.

— Живя в Косово, чувствуете ли вы атмосферу гетто? Можете ли вы, например, свободно съездить в Приштину?

— Сербский народ в Косово и Метохии ограничен в очень многих вещах. Например, я лично очень сильно ограничен в свободе передвижения. Я не могу свободно поехать в Приштину, и большинство моих сограждан также не могут туда поехать. Потому что большинство сербов не имеет косовских документов, а если вас без них задержит полиция, то вас арестуют. До агрессии НАТО против Югославии, в марте 1999-го, в Приштине проживали 44 тыс. сербов. Десятки тысяч сербов жили на территории общины Косовской Митровицы.

К сожалению, сейчас в южной части Косовской Митровицы из сербов живет только священник с женой и четырьмя малолетними детьми, и то они живут там как в концлагере. Сербы, имеющие машины с регистрацией в сербских анклавах Косово и Метохии, если захотят поехать в южную часть Косово, будут автоматически остановлены, задержаны и препровождены в СИЗО. Потому что у них официально нет никакой свободы передвижения.

Я знаю много случаев, когда сербские документы албанцы просто разрывали, забирали сербские водительские права и т. д. А бывает еще, что какой-нибудь албанец обвинит серба в несуществующем преступлении, которое тот не совершал. И тогда серб может провести месяц и более в тюрьме. Причем свободы передвижения и права жить на территории Косово и Метохии не имеют не только живые сербы, но мертвые. Вы только посмотрите, сколько сербских кладбищ уничтожено, просто сровняли с землей! И сколько памятников повалено и разбито! Все это делается для того, чтобы уничтожить дух сербов на территории Косово и Метохии, чтобы создать на этих землях «Великую Албанию».

— Почему лично вы не получаете косовские документы? Мы знаем, что некоторые сербы получают их — и после этого все проблемы в крае у них пропадают. В чем проблема?

— К сожалению, часть сербов вынуждена была взять косовские документы после вступления в силу Брюссельского договора от 2013 года. По этому договору, который подписала Республика Сербия, представители власти, которые работали в сербских судах, в полиции и местных самоуправлениях, были вынуждены интегрироваться в косовские институции.

А для этого они должны были взять косовские документы. У меня лично нет косовских документов, потому что мое государство — это Сербия. Только его я признаю как свое государство. А если бы я взял документы косовских институций, то тем самым я признал бы «Республику Косово», которую не признало даже ООН.

— Может ли, на ваш взгляд, случиться так, что сама Сербия откажется от Косово по политическим мотивам? И что вы будете делать в этом случае?

— Я вообще не думаю о таком варианте развития событий. Потому что этого вообще не может быть, потому что не может быть никогда. Косово и Метохия — это душа и сердце сербского народа! И я думаю, что нет в нашей стране ни одного человека, который бы отделил Косово и Метохию от Сербии.

— На ваш взгляд, чем Россия могла бы помочь Сербии в вопросе Косово?

— Россия и Китай — наши друзья и постоянные члены Совета Безопасности ООН. Как братские народы, они должны постараться вернуть решение вопроса Косово и Метохии на рассмотрение ООН таким образом, чтобы была реализована на практике резолюция №1244.Потому что в этом документе записано: «Косово и Метохия — это неотъемлемая часть Сербии». Это первая и самая главная помощь, которую мы ожидаем от братского русского народа.

Всему миру ясно, что «Республика Косово» — это квазигосударство Косово. Весь мир знает о том, что там происходит. Государство, которое не имеет своего места в ООН, не имеет своего места в Интерполе, которым руководит шайка террористов. Международные организации не хотят принимать их в свой состав, потому что это главный «хаб» в Европе, где происходит торговля наркотиками и людьми.

Мы надеемся на братский русский народ и рассчитываем и на другие виды помощи: экономическую, политическую — и, если до этого дойдет, то и на военную помощь тоже. Лично меня ранили события, которые недавно произошли в Париже, — когда горел собор Нотр-Дам-де-Пари, тогда многие в мире плакали. Но мне, как православному христианину, было больно и горько, оттого что никто на Западе даже не пикнул, когда в Косово и Метохии сжигали православные сербские храмы. Или когда албанцы сожгли церковь Богородицы Левишки, которая по возрасту старше, чем Нотр-Дам-де-Пари.

— Как вы знаете, мы российские журналисты, и мы хотели бы посетить сербские анклавы на юге Косово. Как вы думаете, насколько это реально?

— Я думаю, что вы умные люди и сами знаете, что недавно произошло в крае с гражданином РФ Михаилом Краснощековым, членом миссии ООН в Косово и Метохии. Он до сих пор лежит в больнице после встречи с косовской полицией, а ведь у него был дипломатический иммунитет! Тем не менее он был жестоко избит косовской полицией, хотя не был ни в чем виноват.

А у вас и вовсе нет никакого иммунитета. Поэтому как серб, рожденный в Косово и Метохии, я даже не могу подобрать слова, чтобы описать, как сильно албанцы в крае не любят русских — может, даже больше, чем сербов. И если бы они узнали, что вы русские журналисты, то ваше посещение анклавов закончилось бы очень плачевно.