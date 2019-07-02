Решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти укрепит рубль

Решение ОПЕК+ продлить договор о сокращении добычи нефти укрепит российский рынок и рубль. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал руководитель аналитического отдела ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев.

Договор ОПЕК+

Страны ОПЕК+ согласовали продление договоренности по сокращению добычи сырья. Об этом сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

«Девять месяцев уже согласовано», — уточнил он.

Напомним, что продление было согласовано на министерской конференции стран-членов ОПЕК+.

Напомним, в конце 2016 года ОПЕК, а также ряд государств, которые не входят в организацию (ОПЕК+), смогли договориться о сокращении добычи нефти. Сделка действует с 2017 года и с тех пор периодически продлевается.

На первое полугодие 2019-го сокращение было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей.

Как отразится на России

Руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев отметил, что еще во время проведения саммита G20, после проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, было оглашено намерение поддержать девяти месячное продление действия ограничений в рамках сделки ОПЕК+.

«Министр энергетики тогда еще пошутил, что подобные решения хорошо принимать в штаб-квартире в Вене, а не на саммите большой двадцатки. Так и произошло, решение о продлении сделки было достигнуто, осталось согласовать общие вопросы и закончить согласование долей ограничения. Большинство стран ОПЕК заинтересовано в продлении ограничений с целью поддержания цен на рынке нефти, тогда как российскую сторону, в принципе, могла бы устроить текущая цена при альтернативе сделки ОПЕК+ в виде снятия ограничений и увеличения добычи отечественными производителями (что подразумевало бы потенциальное увеличение поступлений в бюджет)», — пояснил Артем Деев.

По мнению эксперта, несмотря на то, что США восстановили санкции против нефтяного сектора Ирана в попытке оказать давление на третьего по величине производителя нефти в ОПЕК, который в прошлом месяце сократил добычу на 380 тысяч баррелей, а производство нефти в Венесуэле в ноябре снизилось на 52 тысяч в связи с экономическими и политическими потрясениями в стране, рынок производства нефти стабилен. Он компенсируется за счет других участников.

«Бюджет РФ останется сбалансированным при ценах на нефть, более низких, нежели текущие. В то время как ценовые уровни сбалансированного бюджета для наиболее крупных игроков ОПЕК (Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ) достигают $64-85 за баррель. До конца лета цена на нефть будет торговаться в широком диапазоне — от $60 до $70 за баррель. Но при этом возможен краткосрочный взлет котировок свыше $75», — заключил Артем Деев.

Руководитель аналитического отдела ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев заметил, что решение ОПЕК+ — это существенный позитив главным образом для российского рынка и рубля. По его словам, есть много факторов, которые могут оказать дополнительное давление на нефтяные цены (ситуация вокруг Венесуэлы и Ирана). Объемы добычи останутся в текущем режиме и все стороны готовы к диалогу — это крайне позитивная новость, уверен аналитик.

Эксперт отметил, что раньше договориться с саудитами было довольно сложно (чувствовалось, что стороны «на разной волне»). Сейчас же встреча прошла очень гладко. Диалог теперь ведется совершенно на новом уровне, уверен Тимофеев.