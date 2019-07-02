Парламент Турции призвал Россию и Иран обсудить Идлиб на предстоящем саммите

Москва, 2 июля. Турция, Россия и Иран должны на предстоящей трехсторонней встрече предпринять шаги для сохранения равновесия сил в сирийском Идлибе. С таким призывом выступил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп.

Он отметил, что в сирийской провинции в настоящее время наблюдается неустойчивое равновесие, и Анкара не хочет, чтобы оно было нарушено. В связи с этим спикер парламента считает важным обсудить ситуацию в Идлибе на очередном саммите.

«Иран, Россия и Турция, которые движутся в унисон и не допускают гуманитарную бойню в Идлибе (…) — это та картина, которую мы хотим видеть. И именно поэтому данную встречу можно было предвидеть», — цитирует его РИА Новости.

Шентоп подчеркнул, что в Турции сейчас находятся 3,6 миллиона сирийских беженцев. Он считает, что перед Анкарой стоит «угроза, риск миграции» сирийского населения, поскольку жители Идлиба в случае смертельной опасности отправятся, по его мнению, именно в переполненные турецкие лагеря.

Спикер парламента заявил, что в связи с этим важно отделять «террористов и гражданских лиц друг от друга».

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами перемирия в сирийском государстве. Они на регулярной основе принимают участие в астанинском процессе, который поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии, проходящие под эгидой ООН.

Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, новый саммит России, Ирана и Турции по урегулированию ситуации в Сирии состоится в ближайшее время.

1 Организация запрещена на территории РФ.