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Россия

Путин примет участие в форуме «Развитие парламентаризма»

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Путин примет участие в форуме «Развитие парламентаризма»

Москва, 2 июля. Президент РФ Владимир Путин 3 июля примет участие в форуме «Развитие парламентаризма», который проходит в эти дни на площадке Центра международной торговли.

«Главные темы форума — вопросы международной безопасности и стабильности, развитие цифровой экономики, молодежной и экологической политики, перспективы работы межпарламентских институтов», — сообщает пресс-служба Кремля.

Накануне в рамках форума состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова и бывшего спикера Национального собрания Кот-д'Ивуара Мамаду Кулибали.

Напомним, что форум «Развитие парламентаризма» проходит с 1 по 3 июля. В нем задействовано 800 парламентариев и экспертов из 132 стран. В заключительный день на площадке форума пройдет конференция «Россия — Африка».

В 2018 году в первом Форуме приняли участие более 500 парламентариев и экспертов из 96 стран мира. На мероприятие приехало 58 официальных парламентских делегаций.

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Автор: Антон Соколов
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