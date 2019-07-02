Эксперт объяснил, как обеспечивается быстрый старт новейшей российской системы ПРО

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что новая противоракета РФ начинает разгоняться еще в пусковой шахте, чем и обеспечивается высокая скорость ее полета.

Ранее в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны России сообщили, что Воздушно-космические силы страны провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

По словам представителя командования войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковника Павла Кузьмина новая противоракета, после серии испытаний, достоверно подтвердила заложенные в нее характеристики и успешно поразила условную цель.

Примечательно, в опубликованном Минобороны РФ видеоролике испытаний можно заметить, что при старте противоракета на огромной скорости вырывается из пусковой шахты и устремляется в небо. Такие скорости, как заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, необходимы для всех современных систем ПВО и ПРО.

«Характеристики ракеты, конечно, никто озвучивать не будет, но если говорить в общем, то мы смогли разработать технологию минометного старта. Ведь мина из миномета вылетает очень-очень быстро, практически мгновенно. Ну вот и ракета комплекса А-235 «Нудоль» стартует примерно с такой же скоростью. Кстати, эта же технология в настоящее время отрабатывается и в зенитно-ракетных комплексах вроде «Тор», С-400, у С-500 будет такая же технология», — говорит эксперт.

Раньше, во время старта зенитных ракет использовался так называемый подброс: то есть ракета при выходе из пусковой установки, на какое-то время зависала в воздухе, после чего происходил запуск маршевого двигателя. Сегодня же активно используется минометный старт с запуском двигателя ракеты прямо в пусковом контейнере.

«Сейчас все происходит практически одновременно — выбрасывание ракеты и запуск ее двигателя. То есть ракета начинает набирать скорость уже в шахте, что и обеспечивает высокую стартовую скорость. Но также нужно понимать, что ракете комплекса А-235 не нужно, как зенитным ракетам ориентироваться по азимуту. Она работает на довольно больших высотах, свыше 100 км, где летят части баллистических ракет. Другими словами, ракета А-235 корректирует свой курс уже в процессе полета. Все это необходимо для того, чтобы вероятный противник не смог перехватить нашу противоракету именно во время запуска и набора высоты», — продолжает собеседник ФАН.

В настоящее время те же США активно дорабатывают свою технологию управляемого гиперзвука. При этом происходит развитие, как ударных гиперзвуковых ракетных комплексов, так и гиперзвуковых противоракет.

«Именно по этой причине наши противоракеты должны выходить из шахты очень-очень быстро. Сегодня мы фактически видим бросковые испытания с поражением учебных целей. А уже после потом комплекс будет приниматься на вооружение. Можно сказать, что в конце этого, начале следующего года комплекс официально придет в войска», — заключил Леонков.

Напомним, первые испытания эшелонированной территориальной системы противоракетной обороны А-235 «Нудоль» состоялись в 2014. По словам начальника отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО полковника Ильдара Тагиева, стоящие на вооружении России средствах перехвата не имеют аналогов в мире.