Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Проверка боеготовности с привлечением С-400 и «Панциря-С» стартовала в Крыму

72
0 Оставить комментарий

Проверка боеготовности с привлечением С-400 и «Панциря-С» стартовала в Крыму

Севастополь, 2 июля. Подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО) в Крыму приступили к проверке боевой готовности с привлечением комплексов С-400 и «Панцирь-С». Об этом во вторник заявил журналистам руководитель пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

По его словам, подразделения ПВО, дислоцированные на российском полуострове, совершили марш на военный полигон в рамках проверки боеготовности​​​.

«Личный состав выполнил мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности и приступил к выполнению учебно-боевых задач по предназначению», — заявил Астафьев.

Отмечается, что в рамках проверки комплексы «Панцирь-С» обеспечили прикрытие с неба С-400 «Триумф». Помимо этого, во время практической части мероприятия расчеты С-400 совершили марш в указанный район и выполнили развертывание комплексов в боевое положение.

В общей сложности в проверке было задействовано свыше 300 военных, почти 30 единиц военной и специальной техники.

Напомним, 24 июня руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о внезапной проверке боеготовности в войсках Центрального военного округа.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров