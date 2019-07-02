Проверка боеготовности с привлечением С-400 и «Панциря-С» стартовала в Крыму

Севастополь, 2 июля. Подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО) в Крыму приступили к проверке боевой готовности с привлечением комплексов С-400 и «Панцирь-С». Об этом во вторник заявил журналистам руководитель пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

По его словам, подразделения ПВО, дислоцированные на российском полуострове, совершили марш на военный полигон в рамках проверки боеготовности​​​.

«Личный состав выполнил мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности и приступил к выполнению учебно-боевых задач по предназначению», — заявил Астафьев.

Отмечается, что в рамках проверки комплексы «Панцирь-С» обеспечили прикрытие с неба С-400 «Триумф». Помимо этого, во время практической части мероприятия расчеты С-400 совершили марш в указанный район и выполнили развертывание комплексов в боевое положение.

В общей сложности в проверке было задействовано свыше 300 военных, почти 30 единиц военной и специальной техники.

Напомним, 24 июня руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о внезапной проверке боеготовности в войсках Центрального военного округа.