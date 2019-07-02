Парламентарий Кабо-Верде рассказал о судьбе задержанных российских моряков

Москва, 2 июля. Дело российских моряков, задержанных в Кабо-Верде на судне с девятью тоннами кокаина на борту, скоро передадут в суд, рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей глава парламентской делегации республики Маурицио Сантос Джорге Педро.

Делегация Кабо-Верде принимает участие во II Международном форуме «Развитие парламентаризма», который проходит в Москве.

«Судя по всему, моряки не знали, что у них на судне были наркотики, в курсе был только капитан. Поэтому процесс расследования очень сложный, дело запутанное, но мы намерены передать этот вопрос суду в ближайшее время. Сейчас ведутся многочисленные переговоры между Россией и Кабо-Верде на уровне парламентов, юридических структур, служб безопасности. После переговоров на этом форуме процесс снова запустится, но пока будущее ваших моряков зависит от суда», - сказал Маурицио Педро.

Подробнее о судьбе российских моряков рассказал депутат Госдумы Алексей Веллер. Он представляет в нижней палате парламента Мурманскую область, откуда родом многие из задержанных в Кабо-Верде моряков.

«Мы рассчитываем, что следствие не затянется и осенью будет суд. Сейчас мы пригласили к работе местного адвоката с опытом работы в этих делах. Моряки считают себя невиновными, и если суд подтвердит их невиновность, все будет прекрасно. Если же их признают виновными, мы будем вместе решать вопросы гуманного подхода к их судьбе, обсудим экстрадицию и возвращение в Россию», — прокомментировал депутат.

По словам Веллера, власти Кабо-Верде понимают сложность проблемы и готовы искать гуманные способы ее решения.

Напомним, в начале февраля судно Eser под флагом Панамы по пути в Марокко сделало вынужденную остановку в порту Прая на Кабо-Верде – в плавании погиб один из членов экипажа. Уголовная полиция Кабо-Верде проверила судно и обнаружила тюки, в которых хранился кокаин.

Были задержаны 12 членов экипажа, включая капитана. Все задержанные – россияне из Мурманска, Новгорода и Санкт-Петербурга.

«Я понимаю, что их ждут на родине, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы скорее расследовать дело», – сказал Маурицио Педро.

Он также добавил, что правительство Кабо-Верде заинтересовано в развитии отношений с Россией. Уже подписано соглашение о безвизовом режиме, а также договоренности между ВМФ России и Кабо-Верде.

«У нас давно сложились отношения с Россией, и теперь самые главные вопросы – экономического характера. Нам нужно больше туристов, инвестиций, больше новых мер для укрепления отношений», - отметил парламентарий.

Маурицио надеется, что делегация Кабо-Верде примет участие в саммите «Россия-Африка» осенью 2019 года.