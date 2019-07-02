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Петербургскому метро предложили ультрасовременные вагоны с уникальными технологиями

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Петербургскому метро предложили ультрасовременные вагоны с уникальными технологиями

Санкт-Петербург, 2 июля. Компания «Трансмашхолдинг» предложила на форуме SmartTransport предложила концепт современного вагона метро, предназначенный для внедрения в петербургском метрополитене. Об этом рассказал во вторник руководитель технического управления дирекции по развитию городского транспорта «Трансмашхолдинга» Денис Шило.

По его словам, новый подвижный состав будет сделан с учетом особенностей петербургской подземки и пожеланий ее сотрудников. В частности, новые вагоны будут иметь более широкий дверной проем, что позволит сократить время посадки пассажиров, что особенно актуально в час пик, пишет «ПолитЭксперт».

Петербургскому метро предложили ультрасовременные вагоны с уникальными технологиями

Ширина проема в современных вагонах составляет 1208 мм, теперь же она увеличится до 1400 или даже до 1600 мм, на выбор заказчика. Кроме того, в новом подвижном составе разработчики внедрят автоматическую систему подсчета пассажиров, которая будет анализировать трафик в каждой двери.

«Как известно, по краям платформы обычно скапливается самое большое число людей. Зная это наверняка, в цифрах, можно организовать движение так, чтобы пассажиры располагались более равномерно. Это ускорит посадку-высадку и создаст более комфортные условия в самих вагонах», — отметил Шило.

Кроме того, новые вагоны будут оборудованы интерактивной картой, которая позволит составить оптимальный маршрут с точным временем пути. Но самым интересным нововведением стали окна, способные транслировать видео. И теперь, вместо того, чтобы созерцать темные тоннели, пассажиры смогут смотреть новости или информацию о достопримечательностях.

Накануне глава Петербурга Александр Беглов осмотрел станцию метро «Академическая», которая недавно открылась после ремонта. Теперь Смольный рассматривает возможность обновления подвижного состава.

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Автор: Антон Соколов
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