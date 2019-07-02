Samsung показала Galaxy Note 10 на видео

Москва, 2 июля. Южнокорейская компания Samsung представит смартфон с увеличенным экраном Galaxy Note 10 7 августа, об этом сказано в сообщении компании в Twitter.

В компании заявили, что презентация пройдет в рамках Unpacked 2019 в Barclay's Center в Нью-Йорке. Samsung не раскрыла характеристики Note 10, однако показала видео с новым смартфоном. Согласно тизеру, Note 10 получит стилус S Pen и большую камеру.

Time to level up. Galaxy Unpacked on August 7, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/2CtFPjFCAr — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 2, 2019

Как сообщил The Verge, вероятнее всего Note 10 будет иметь фронтальную камеру под дисплеем. Кроме того, источники сообщают, что Note 10 лишился 3,5-мм разъема для наушников. К новому устройству можно будет подключить аудиопорт, уверяют источники издания. Предположительно, Samsung в текущем году готовится выпустить две версии Note 10 — с экраном на 6,28 и 6,75 дюймов. Предполагается, что Note 10 будет поддерживать 5G.

Ранее пользователь соцсети Weibo (аналог Twitter) сообщил о проблемах с Samsung Galaxy S10: его телефон сгорел во время подзарядки. По словам владельца смартфона, сначала он не смог разблокировать Galaxy S10 во время зарядки, а кабель очень сильно нагрелся, после этого устройство задымилось и загорелось. Владелец Galaxy S10 опубликовал видео сгоревшего смартфона.