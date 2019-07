Samsung показала Galaxy Note 10 на видео

Москва, 2 июля. Южнокорейская компания Samsung представит смартфон с увеличенным экраном Galaxy Note 10 7 августа, об этом сказано в сообщении компании в Twitter.

В компании заявили, что презентация пройдет в рамках Unpacked 2019 в Barclay's Center в Нью-Йорке. Samsung не раскрыла характеристики Note 10, однако показала видео с новым смартфоном. Согласно тизеру, Note 10 получит стилус S Pen и большую камеру.

Time to level up. Galaxy Unpacked on August 7, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/2CtFPjFCAr