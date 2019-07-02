Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел ВСУ в Донецке

Донецк, 2 июля. Съемочная группа ВГТРК попала под артиллерийский обстрел в Донецкой народной республике.

По данным Telegram-канала Inside Donetsk, журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел ВСУ в населенном пункте Александровка, который расположен на западных окраинах Донецка.

Подразделения Вооруженных сил Украины открыли огонь по Александровке, когда журналисты фиксировали последствия ночного и утреннего обстрелов в населенном пункте. По предварительным данным, в результате обстрела журналисты не пострадали. По словам местных жителей, в настоящее время ВСУ продолжают наносить минометные удары по населенному пункту. При обстреле украинские силовики используют минометы калибра 120 миллиметров.

Ранее в пресс-службе Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один ополченец, еще трое получили тяжелые ранения. В ведомстве также добавили, что под ударами артиллерии ВСУ оказались населенные пункты в районе Горловки и Донецка. В ходе обстрелов подразделения ВСУ использовали артиллерийские орудия калибра 122 и 152 миллиметров, а также минометы калибром 120 и 82 миллиметра.