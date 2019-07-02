Лондон выделит Киеву более 11 млн долларов на поддержку независимых СМИ

Лондон, 2 июля. Британские власти намерены выделить Украине 9 миллионов фунтов стерлингов (11,4 миллиона долларов) на поддержку независимых СМИ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Соединенного Королевства.

Ожидается, что замминистра Тарик Ахмад объявит о планах Лондона во вторник в Канаде, где проходит конференция по проведению реформ на Украине.

«Проект укрепит сопротивляемость общества дезинформации и поможет повысить подотчетность правительства за счет развития независимых источников информации», — указывается в тексте выступления.

В министерстве добавили, что в целом Лондон планирует в 2020 году выделить на поддержку проводимых Киевом реформ 37 миллионов фунтов стерлингов (47 миллионов долларов).

Напомним, на конференции в Канаде присутствует президент Украины Владимир Зеленский. В рамках визита он намерен встретиться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, главой канадского МИД Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Стоит отметить, что Киев за последние пять лет заметно укрепил отношения с западными странами. Так, с 2014 года Вашингтон выделил Украине более 1,3 миллиарда долларов на улучшение взаимодействия с НАТО и укрепление обороноспособности. Госсекретарь США Майк Помпео также заявлял, что Соединенные Штаты предоставляют Украине оборонительные средства и развединформацию. По его словам, этим Вашингтон «оказывает ощутимую помощь» Киеву.