Названа причина массового увольнения сотрудников «Ильюшина»

Москва, 2 июля. Ряд топ-менеджеров и работников ПАО «Ильюшин» написали заявления об отставке. Предприятие покинули заместители гендиректора экономического и юридического блоков, а также топ-менеджеры, отвечающие за проекты самолетов Ил-112, Ил-276 и Ил-96. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе компании.

По информации пресс-службы предприятия, в настоящее время идет оптимизация управления. Так, уменьшается количество уровней управления, в связи с чем ряд менеджеров и представителей административного аппарата увольняются.

Однако в компании заверили, что работа над новыми самолетами не останавливается, поскольку конструкторские команды сохраняются.

Как сообщал «Царьград», несколько месяцев назад на предприятии сменился руководитель. Пост генерального директора покинул Алексей Рогозин. На его место был назначен Юрий Грудинин.