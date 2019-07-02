В Госдуме рассказали, как Зеленскому избежать виселиц в центре Харькова

Депутаты Харьковского городского совета восстановили историческую справедливость, поддержав большинством голосов присвоение имени Героя Советского Союза маршала Георгия Жукова проспекту Петра Григоренко. С такой точкой зрения выступил в интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

Националисты во время перфоманса в Харькове повесили у здания городского совета чучела с лицами депутатов, отдавших голос за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала, и устроили им показательное повешение.

«Двадцать пять подонков из националистической организации Яроша при поддержке партии Порошенко сделали такой показательный суд через повешение. То есть они показали то, что делали когда-то фашисты, вешая в Харькове партизан и тех, кто боролся с фашистами», — заявил Виктор Водолацкий.

Депутат Госдумы также назвал устроенное националистами представление экскурсом в прошлое.

«То есть они ассоциируют себя с теми нацистами, которые были в 1945–1945 годах на нашей земле», — пояснил депутат.

По мнению парламентария, изобретательность националистов сегодня на Украине вряд ли может ограничиться какими-то рамками. Подобные акции могут прекратиться только в одном случае, считает Водолацкий.

«Когда это закончится — когда [президенту Украины Владимиру] Зеленскому удастся сформировать собственную Верховную раду. Которая будет заниматься вопросами Украины, а не работать на те группы Запада, которые хотят из Украины сделать государство нерукопожатое», — пояснил представитель Госдумы.

Виктор Водолацкий добавил, что сегодня Украина для Запада является своеобразной серой зоной, через которую можно решать многие вопросы.

«Многие из этих вопросов находятся за пределами международного права. Например, сегодня через Украину идут гигантские потоки наркотиков в Европу», — добавил Водолацкий.

По мнению российского парламентария, чтобы подобные перформансы не повторились в том числе в центре Киева, новому президенту Украины нужно переходить к решительным действиям.

«Зеленскому необходимо принять закон о запрете националистических организаций на Украине, а всех пособников посадить. [Экс-президент Украины Петр] Порошенко, [народный депутат Украины Андрей] Парубий и иже с ними должны быть объявлены военными преступниками, наказаны и осуждены на длительные сроки», — считает Виктор Водолацкий.

Собеседник ФАН также подчеркнул, что вызвавшее гнев националистов голосование харьковских депутатов имело целью не присвоить, а вернуть проспекту утраченное после государственного переворота на Украине имя знаменитого военачальника.

«Депутаты Харьковского горсовета сделали очень важную политическую миссию: они восстановили те названия, которые раньше и были, имена выдающихся советских военачальников, которые в том числе освобождали Харьков», — подытожил Виктор Водолацкий.

Организаторами акции с виселицами в центре Харькова выступили сторонники партии «Национальный корпус», образованной на базе националистического батальона «Азов». Помимо проведения символической казни, участники представления возложили у стен мэрии поминальные венки и цветы с портретами депутатов горсовета. По сообщениям полиции, в акции приняли участие около 30 человек.

Ранее депутаты Харькова проголосовали за возвращение проспекту имени Жукова. Мэр города Геннадий Кернес подписал соответствующее решение городского совета. Однако партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» обжаловала его в суде.