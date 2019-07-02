Глава Красноярского края извинился за свою реакцию на вопрос о подтопленной зоне

Красноярск, 2 июля. Губернатор Красноярского края Александр Усс извинился перед местной жительницей за свою реакцию на вопрос о подтопленной зоне.

Жительница Канска, у которой состоялся разговор на повышенных тонах с губернатором, сообщила, что глава региона принес свои извинения за резкую реакцию на ее вопрос. Инцидент, по мнению женщины, исчерпан. Она отметила, что все было сказано на эмоциях.

«Принес извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена, — приводит ее слова РИА Новости. — Конкретно по которому я вопросу задала, он мне ответил на вопрос. Уже сегодня там работы ведутся, оснований ему не верить нет».

Ранее в Сети появилось видео общения Усса с жителями Канска, где был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка после дождей. Женщина поинтересовалась у губернатора, пришлют ли вертолеты, если дорогу размоет. Губернатор в свою очередь выразил мнение, что собеседница хочет «качнуть права».

Режим ЧС был введен в Канске вечером 30 июня. Уровень воды в реке Кан на тот момент достигал 439 сантиметров.

Спасатели сообщают, что паводок не затронул жилые дома. В зону подтопления попали 79 придомовых участков, а также 140 дач. Мэр Канска Андрей Береснев поручил создать штаб, который координирует действия спасательных служб. Из Красноярска в район подтопления прибыл отряд спасателей со специализированной техникой.

Усс после визита в Канск заявил, что главная опасность позади, однако вперед много работы — необходимо обеспечить сохранность имущества жителей и начать оформление документов для компенсации ущерба. Сумму ущерба можно будет определить после схода воды.