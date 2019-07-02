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Эксперт пояснил, как триумфальное возвращение России может изменить ПАСЕ

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Эксперт пояснил, как триумфальное возвращение России может изменить ПАСЕ

Россия не только триумфально вернулась в ПАСЕ, но и принесла с собой изменения в работу ассамблеи — это важный прецедент. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Триумфальное возвращение

Урегулирование вопросов о членстве делегации от Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — крайне важный сигнал. С таким заявлением выступил почетный представитель ПА ОБСЕ Илкка Канерва в ходе Международного форума «Развитие парламентаризма».

«Разрешите поздравить Совет Европы с решением проблемы как вернуть российскую делегацию в ПАСЕ», — сказал Каневра.

Эксперт пояснил, как триумфальное возвращение России может изменить ПАСЕ

По его словам, парламентарии могут и должны играть одну из важнейших ролей в разрешении глобальных проблем. При этом возвращение России в ПАСЕ имеет крайне важную стратегическую роль.

«Это очень важный сигнал для сегодняшнего дня, это сигнал для всех нас, как двигаться дальше», — заявил Каневра.

Ранее в ПАСЕ проголосовали за восстановление всех прав российской делегации. Украина и еще шесть стран заявили, что покинут Парламентскую ассамблею Совета Европы, если это произойдет. В свою очередь украинские власти также отозвали из Страсбурга своего посла. Однако позднее два из семи государств, объявивших демарш (Грузия и Литва), изменили свое решение.

Важный прецедент

Как отметил Евгений Валяев, российский прецедент в ПАСЕ очень важен для будущего этого органа, так как он продемонстрировал, что язык запретов, ограничений и санкций противоречит самому духу парламентаризма и дипломатии. Мировым игрокам стоит вернуть понятие международного парламентского иммунитета.

«Это наделяло бы парламентариев таким статусом, который нельзя было бы обойти, например, невыдачей въездных виз. Одни страны не в праве диктовать другим, с кем они готовы вести диалог, а с кем — нет. Тем более, если речь идет о сессиях различных международных парламентских ассамблей», — пояснил Евгений Валяев.

Эксперт пояснил, как триумфальное возвращение России может изменить ПАСЕ

Эксперт напомнил негативную практику, когда Финляндия не дала въездные визы российским депутатам, которые должны были представлять Россию на ПА ОБСЕ в Хельсинки. Тогда это обосновывалось санкционными списками Евросоюза. Международный парламентский иммунитет должен обходить подобные санкции. Эти вещи не должны вредить развитию международных связей и отношений.

«Международные парламентские ассамблеи Совета Европы и ОБСЕ изначально являются консультативными органами. Поэтому эти площадки должны быть максимально открытыми и свободными от бюрократических ограничений. Должны ли быть на таких площадках жаркие споры и политические демарши? Конечно, ведь это одна из сторон парламентаризма, где страны представляют политики. Поэтому к практике, когда сами страны отзывают или приостанавливают свое участие в таких ассамблеях, стоит относиться с пониманием.

Такими демаршами они показывают свою позицию. Поэтому к решению украинской стороны временно не участвовать в заседаниях ПАСЕ стоит относиться нормально. Главное, чтобы такие решения не принимались третьими сторонами. А украинская делегация совсем скоро начнет принимать участие в работе ПАСЕ, как это происходило и раньше», — уверен Евгений Валяев.

Эксперт заметил, что Россия целых пять лет восстанавливала свое право быть полноправным участником ПАСЕ. Это очень долго и ненормально, уверен аналитик. Россия не просто вернулась, а принесла с собой изменения в работу ассамблеи, которые направлены на совершенствование процесса принятия решений относительно полномочий и голосования.

«Перед Россией выдвигались многочисленные условия для возвращения на площадку. Эти условия были некорректными, так как несли с собой политический посыл. Российская сторона всегда подчеркивала, что вернется в ПАСЕ без каких-то дополнительных условий и ограничений», — добавил Евгений Валяев.

Эксперт отметил, что российская позиция по ПАСЕ ложится в логику поведения России на международной арене. Эта позиция заключается в следовании универсальным международным принципам, базовый из которых — принцип невмешательства во внутренние дела. Россия всегда выступала за механизмы, которые позволяли бы сильнейшим мировым игрокам принимать решения по глобальным проблемам при опоре на ООН и международное право. Этот же подход проявился и при возвращении в ПАСЕ, который показывает открытость России и стремление страны к диалогу. Но только до тех пор, пока на нарушаются базовые принципы, заключил Евгений Валяев.

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Автор: Илья Муромский
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