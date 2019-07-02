Эксперт пояснил, как триумфальное возвращение России может изменить ПАСЕ

Россия не только триумфально вернулась в ПАСЕ, но и принесла с собой изменения в работу ассамблеи — это важный прецедент. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Триумфальное возвращение

Урегулирование вопросов о членстве делегации от Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — крайне важный сигнал. С таким заявлением выступил почетный представитель ПА ОБСЕ Илкка Канерва в ходе Международного форума «Развитие парламентаризма».

«Разрешите поздравить Совет Европы с решением проблемы как вернуть российскую делегацию в ПАСЕ», — сказал Каневра.

По его словам, парламентарии могут и должны играть одну из важнейших ролей в разрешении глобальных проблем. При этом возвращение России в ПАСЕ имеет крайне важную стратегическую роль.

«Это очень важный сигнал для сегодняшнего дня, это сигнал для всех нас, как двигаться дальше», — заявил Каневра.

Ранее в ПАСЕ проголосовали за восстановление всех прав российской делегации. Украина и еще шесть стран заявили, что покинут Парламентскую ассамблею Совета Европы, если это произойдет. В свою очередь украинские власти также отозвали из Страсбурга своего посла. Однако позднее два из семи государств, объявивших демарш (Грузия и Литва), изменили свое решение.

Важный прецедент

Как отметил Евгений Валяев, российский прецедент в ПАСЕ очень важен для будущего этого органа, так как он продемонстрировал, что язык запретов, ограничений и санкций противоречит самому духу парламентаризма и дипломатии. Мировым игрокам стоит вернуть понятие международного парламентского иммунитета.

«Это наделяло бы парламентариев таким статусом, который нельзя было бы обойти, например, невыдачей въездных виз. Одни страны не в праве диктовать другим, с кем они готовы вести диалог, а с кем — нет. Тем более, если речь идет о сессиях различных международных парламентских ассамблей», — пояснил Евгений Валяев.

Эксперт напомнил негативную практику, когда Финляндия не дала въездные визы российским депутатам, которые должны были представлять Россию на ПА ОБСЕ в Хельсинки. Тогда это обосновывалось санкционными списками Евросоюза. Международный парламентский иммунитет должен обходить подобные санкции. Эти вещи не должны вредить развитию международных связей и отношений.

«Международные парламентские ассамблеи Совета Европы и ОБСЕ изначально являются консультативными органами. Поэтому эти площадки должны быть максимально открытыми и свободными от бюрократических ограничений. Должны ли быть на таких площадках жаркие споры и политические демарши? Конечно, ведь это одна из сторон парламентаризма, где страны представляют политики. Поэтому к практике, когда сами страны отзывают или приостанавливают свое участие в таких ассамблеях, стоит относиться с пониманием. Такими демаршами они показывают свою позицию. Поэтому к решению украинской стороны временно не участвовать в заседаниях ПАСЕ стоит относиться нормально. Главное, чтобы такие решения не принимались третьими сторонами. А украинская делегация совсем скоро начнет принимать участие в работе ПАСЕ, как это происходило и раньше», — уверен Евгений Валяев.

Эксперт заметил, что Россия целых пять лет восстанавливала свое право быть полноправным участником ПАСЕ. Это очень долго и ненормально, уверен аналитик. Россия не просто вернулась, а принесла с собой изменения в работу ассамблеи, которые направлены на совершенствование процесса принятия решений относительно полномочий и голосования.

«Перед Россией выдвигались многочисленные условия для возвращения на площадку. Эти условия были некорректными, так как несли с собой политический посыл. Российская сторона всегда подчеркивала, что вернется в ПАСЕ без каких-то дополнительных условий и ограничений», — добавил Евгений Валяев.

Эксперт отметил, что российская позиция по ПАСЕ ложится в логику поведения России на международной арене. Эта позиция заключается в следовании универсальным международным принципам, базовый из которых — принцип невмешательства во внутренние дела. Россия всегда выступала за механизмы, которые позволяли бы сильнейшим мировым игрокам принимать решения по глобальным проблемам при опоре на ООН и международное право. Этот же подход проявился и при возвращении в ПАСЕ, который показывает открытость России и стремление страны к диалогу. Но только до тех пор, пока на нарушаются базовые принципы, заключил Евгений Валяев.