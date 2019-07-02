МЧС сообщило о 18 погибших и 17 пропавших без вести после паводка в Иркутской области

Иркутск, 2 июля. Число погибших из-за паводка в Иркутской области увеличилось до 18 человек, 17 человек числятся пропавшими без вести, об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов.

По словам Нелюбова, во вторник были проведены поисково-спасательные работы, в ходе которых обнаружены еще четыре тела. Общее число погибших увеличилось до 18, добавил начальник регионального МЧС.

«Поступило еще три заявления от граждан о пропаже родственников, итого у нас 17 человек пропавших без вести», — сообщил Нелюбов.

В Иркутской области сохраняется режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. В зоне затопления на данный момент находится 31 населенный пункт в четырех районах области. В результате обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек подтопленными оказались более 3,7 тысячи жилых домов.

В региональном Минздраве ранее сообщили, что более 1,3 тысячи пострадавших из-за паводка обратились за медицинской помощью, 201 человек госпитализирован. Поводом для обращения к врачам послужили бытовые травмы, обострение хронических заболеваний, реакция на стресс, переохлаждение, добавили в ведомстве.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев ранее подписал распоряжение об оказании финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что выплаты пострадавшим нужно начать незамедлительно. Также глава государства поручил оценить материальный ущерб и решить вопрос с жильем до прихода в регион холодов. Помочь жителям региона вызвались и в Сбербанке, где решили оперативно перечислить благотворительную помощь в размере 20 миллионов рублей, а также открыть счет для сбора пожертвований.