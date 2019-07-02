Страны ОПЕК продлили сделку по сокращению добычи нефти

Вена, 2 июля. Страны ОПЕК согласовали на прошедшем в понедельник заседании решение о продлении ограничения добычи нефти еще на девять месяцев с июля, сообщило Egypt Independent.

«Мы очень рады объявить, что достигли соглашения о продлении на девять месяцев текущего уровня добычи», — сказал президент ОПЕК, министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.

Как сообщило издание, решение направлено на поддержку цен на рынке и поглощение избыточных поставок. Отметим, что решение о продлении ограничения добычи нефти принято после заключения на минувшей неделе на саммите «Большой двадцатки» в Осаке соглашения между Эр-Риядом и Москвой.

Напомним, президент России Владимир Путин на полях саммита «двадцатки» после переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом заявил о необходимости продления сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на срок шести или девяти месяцев. Позднее в Вене выяснилось, что позицию Москвы и Эр-Рияда о необходимости продления квот поддерживают большинство из 24 стран-участниц организации.