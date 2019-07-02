Жуков назвал «глупостью и хамством» обвинения в скупости после похорон Довженко

Москва, 2 июля. Продюсер Андрей Загорский обвинил музыканта Романа Жукова в скупости. По его словам, после смерти солиста группы «Шан-Хай» Валерия Довженко Жуков просто перевел его вдове тысячу рублей.

Загорский напомнил, что у Жукова есть свой клуб и наверняка он не сильно стеснен в деньгах.

«Тысячу рублей на похороны с человеком, с которым бок о бок работал!», — возмутился продюсер.

Сам экс-участник группы «Мираж», в беседе с Nation News назвал обвинения Загорского «вселенской глупостью» и хамством. Он подчеркнул, что никогда не дружил с Довженко, да и вообще видел его два или три раза, и никаких обязательств перед его вдовой у него нет.

По его мнению, он мог вообще ничего не присылать.

«Если бы мы дружили, я понимаю. Или они считают, что я миллионер. Может быть со стороны виднее, но у меня шестеро детей. Это хамство, обсуждать какие-то суммы», — подчеркнул Жуков.

Напомним, Довженко умер полтора года назад. Сегодня Загорский рассказал, что на прощание со звездой 90-х почти никто не пришел, а памятник на могиле вообще смогли поставить только сейчас.

«Никому был не нужен. Один сказал: «У меня дела», другой — «Мне нужно с детьми посидеть», — посетовал продюсер.

Загорский напомнил, что группа «Шан-Хай» была очень популярна в 90-е годы, ее песни звучали «из каждого утюга». То, что многие коллеги Довженко пригнорировали его похороны, по словам продюсера, говорит о том, что в российском шоу-бизнесе отсутствую понятия человечности и солидарности.