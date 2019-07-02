Источник подтвердил интерес «Лацио» к игроку ЦСКА

Москва, 2 июля. Итальяский клуб «Лацио» заинтересовался нападающим ЦСКА Федором Чаловым, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Римский клуб следит за футболистом уже около года, но пока не контактировал с «армейцами» по поводу возможного трансфера. Однако уход Чалова предстоящим летом маловероятен.

Руководство ЦСКА намерено выручить с продажи нападающего не меньше 30 млн евро. Ранее итальянские СМИ сообщили об интересе к Чалову со стороны ФК«Лацио», клуб уже в текущее трансферное окно готов заплатить за футболиста 20 млн евро.

Федор Чалов — воспитанник ЦСКА. На его счету 86 матчей за основной состав, 30 голов и 14 результативных передач. В прошлом сезоне нападающий забил 17 голов и отдал 7 голевых пасов во всех турнирах. Стоимость 21-летнего футболиста оценивается transfermarkt.de в 16 млн евро.