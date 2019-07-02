Экс-депутат Рады рассказал, какие последствия ждут оскорбившего Зеленского Арьева

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев назвал президента Украины Владимира Зеленского «невеждой». Экс-депутат Рады Владимир Олейник рассказал о последствиях такого выпада парламентария в адрес главы государства.

Владимир Арьев прокомментировал конфликт, возникший между Зеленским и главой украинского МИД Павлом Климкиным, не согласовавшим с президентом ответ Киева Москве на предложение освободить украинских моряков, задержанных из-за провокации в Керченском проливе.

«Мы видим позицию государственника в виде министра, который не дал сдать государственные интересы, и позицию, простите, невежды, который пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог сделать», — сказал глава украинской делегации в ПАСЕ.

Комментируя это заявление Федеральному агентству новостей, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, проработавший в V-VII созывах, заметил, что после 2014 года Украина потеряла свою государственность.

«Появилось внешнее управление Украины. Руководство страны перестало смотреть на украинский народ как источник власти, оно смотрит на своих кураторов. Поэтому есть лишь территория Украины, а государства нет. А что такое государство? Государство — это строгий порядок в соответствии с конституцией. Согласно главному закону страны, внешняя политика является исключительной компетенцией президента Украины. Поэтому несогласование с главой государства решения по особо важному направлению — а дело украинских моряков является таковым — это нонсенс для любой страны, кроме Украины», — сказал Владимир Олейник.

С другой стороны, по его словам, реакция Зеленского на поступок Климкина тоже странная.

«Выходит к журналистам лицо, которое называет себя президентом, и жалуется, что ему не подчиняются. Так для таких случаев существуют соответствующие инструменты — начиная от отстранения от должности и заканчивая возбуждением уголовного дела, если было превышение полномочий и причинен ущерб. Но нет, это Украина. И потому здесь, увы, возможно, чтобы депутат называл «невеждой» президента, за которого 73% населения проголосовали. Грязь с этой кухни давно вынесена на поверхность и это очень вредит украинцам», — считает Владимир Олейник.

Украинский политик также добавил, что в украинском законодательстве есть статья об ответственности за оскорбление главы государства.