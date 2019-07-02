ЦИК Украины зарегистрировал видеоблогера Шария кандидатом на выборах в Раду

Киев, 2 июля. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала журналиста и видеоблогера Анатолия Шария кандидатом на выборах в депутаты Верховной рады. Об этом сообщила глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

За утверждение Шария в качестве кандидата на выборах в Раду проголосовали большинство членов ЦИК. По словам Слипачук, решение было принято в рамках соответствующего постановления суда.

Напомним, ранее видеоблогер, который является лидером «Партии Шария», уже пытался зарегистрироваться в качестве кандидата, однако в ЦИК Украины ему отказали. Основанием для этого послужило место проживания Анатолия Шария. Украинская конституция требует, чтобы кандидат в Верховную раду проживал на территории Украины последние пять лет. Однако в ЦИК, ссылаясь на данные из открытых источников заявили, что Шарий все это время находился в другой стране. Блогер обжаловал решение Центризбиркома Украины, и 30 июня Верховный суд не признал факт непроживания Шария на Украине в течение последних пяти лет.

Некоторые члены ЦИК посчитали решение Верховного суда абсурдным, однако не смогли не принять его во внимание. Секретарь Центризбиркома Украины Наталия Бернацкая пояснила, что поддержала регистрацию Шария, чтобы не допустить срыва внеочередных выборов в Раду. Она отметила, что решение по кандидатуре видеоблогера являлось ключевым, поскольку из-за судебных разбирательств ЦИК не имел возможности напечатать бюллетени.

«Чтобы избежать дальнейших судебных процессов и не допустить срыва выборов, я голосую за исполнение решение суда», — сказала Бернацкая.

Напомним, о создании «Партии Шария» и намерении пойти на выборы в Верховную раду видеоблогер заявил 6 июня. В беседе с «Царьградом» Шарий рассказал, что решил стать депутатом, чтобы «догнать тех, кто ушел от наказания», а заодно «контролировать власть».

Внеочередные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля.