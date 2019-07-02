Руководство авиакомпаний начнут привлекать к уголовной ответственности за авиакатастрофы

За авиакатастрофы хотят наказывать всех виновных — начиная от бортпроводников и заканчивая руководством транспортной компании. Поправки в КоАП и УК предлагает Ространснадзор Минтрансу. Документ с соответствующими предложениями находится в распоряжении Федерального агентства новостей.

В службе хотят «законодательно установить персональную ответственность руководителя и должностных лиц авиапредприятий за безопасность полетов, внедрение и поддержание функционирования системы управления» полетов. Эксперты считают, что ужесточение ответственности напомнит гражданам о серьезности последствий, к которым может привести такая халатность.

Также служба предлагает возложить ответственность и на сотрудников УВД за бездействие или, напротив, меры, «приведшие к авиационным событиям».

«Авиационных диспетчеров (предлагается наказывать. — Прим. ФАН) за неоказание помощи экипажам воздушных судов в процессе развития аварийной ситуации. Установить административную ответственность заказчика <…> за работы на судне <…> не соответствующем требованиям воздушного законодательства», — говорится в предложениях Ространснадзора.

В данный момент в рамках УК РФ, а именно статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), виновными могут быть признаны конкретные лица, например пилоты. В данном случае авиакомпании обычно несут только административную ответственность.

Напомним, после крушения в московском аэропорту «Внуково» Dassault Falcon 50EX виновными были признаны инженер и снегоуборщик. Руководство аэропорта подало в отставку. Но о никакой реальной ответственности для них не шло и речи.

На сегодня расследованием авиакатастроф занимаются два ведомства: МАК (Межгосударственный авиационный комитет) и СК (Следственный комитет). При расследовании причин конкретной авиакатастрофы СК находит виновных и квалифицирует их деяния, МАК же делает экспертизу и устанавливает виновных. Но помимо расследования он задействован в сертификации и различных функциях численностью еще около 20 и сам заинтересован в результатах. Решение МАК обязательно для всех и обжалованию не подлежит, поэтому, когда он делает экспертизу, расследование завершается.

В целом нынешние меры по отношению к виновным — слишком мягкие, отметила адвокат Виктория Данильченко. Действительно, распространять ответственность нужно на всех, в том числе владельцев авиакомпании. С другой стороны, отдельное регулирование какого-либо вида нарушения всегда приводит к более жесткому контролю таких действий.

Как рассказал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов, в первую очередь необходимо изменить закон в части выплат пострадавшим, а уже затем рассматривать иные инициативы.

«В мире давно выстроена действенная система страхования: огромные потоки денег стекаются в несколько перестраховочных компаний, куда заложен определенный процент аварийности, то есть пострадавшим в результате авиакатастроф платит не авиакомпания, не российская страховая компания, а международные перестраховочные компании по единым ставкам страхования. В Европе не бывает выплат меньше 1 млн евро, а в России не бывает больше 2 млн рублей, вследствие чего ситуация доводится до абсурда и каждая авиакатастрофа сопровождается благотворительными выплатами различных фондов», — отметил эксперт.

Ранее генеральный прокурор Юрий Чайка сообщил, что ведомство обнаружило более 400 гражданских самолетов в России, конструкция которых претерпела изменения без проведения необходимых исследований и последующей сертификации. За последние 2 года после проверок отстранили 550 пилотов, аннулировано 160 летных свидетельств.