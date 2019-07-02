Все три нитки трубопровода «Дружба» задействовали в поставке нефти в Польшу

Москва, 2 июля. Все три нитки трубопровода «Дружба» задействованы с начала июля в поставке нефти на территорию Польши, сообщила компания-оператор нефтепровода PERN.

«Поставки нефти на базу в Адамово с начала июля осуществляются трубопроводом «Дружба» по всем трем ниткам», — говорится в сообщении.

В середине апреля на южной ветке нефтепровода «Дружба» возникла проблема с качеством нефти, которая поступала из России в Белоруссию, пишет «Ридус». Польша и Украина временно приостановили импорт российского сырья.

После этого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Минэнерго, Минпромторг, ФАС и Ростехнадзор должны провести расследование данного инцидента.

Оператор «Транснефть» выяснил, что по трубопроводу «Дружба» поступала нефть с увеличенным содержанием хлоридов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении шестерых участников преступного сообщества, которое занималось поставкой загрязненной нефти в трубопровод.

По версии следствия, злоумышленники похитили нефть на сумму не менее миллиарда рублей. Следственный комитет считает, что подозреваемые, чтобы скрыть хищения, поставили нефть, которая не отвечает требованиям ГОСТ.

Как пишет Infox.ru, в начале мая в Белоруссию стало поступать качественное сырье. Прокачка чистой нефти по «Дружбе» 29 мая началась и в Венгрии. Накануне советник президента компании Игорь Демин рассказал, что «Транснефть» возобновила поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в полном объеме.