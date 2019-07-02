Глава парламента Сирии поблагодарил Володина за позицию по борьбе с терроризмом

Москва, 2 июля. Член парламента Сирии Самир Хаджар поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина за позицию по борьбе с терроризмом. Хаджар отметил, что российские парламентарии занимают твердую позицию, которая основана на противодействии терроризму.

«Я благодарю председателя Госдумы от имени председателя нашего парламента за ту позицию, которую занимает Россия в противодействии терроризма», — сказал Хаджар в ходе международного форума «Развитие парламентаризма», который проходит в Москве.

В ходе форума Володин предложил главам парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана и Турции обсудить создание реестра террористических организаций. По словам председателя Госдумы, все страны должны выработать общее определение понятию террористическая организация, так как в некоторых странах террористам удается найти лазейку в законодательстве, которая позволяет уйти от уголовной ответственности, передает ТАСС.

С 1 по 3 июля в Москве проходит международный форум «Развитие парламентаризма», в котором принимают участие делегации из 132 государств. Кроме того, в мероприятии участвуют более 40 спикер парламентов, а также порядка 800 депутатов и экспертов из разных стран.

1 июля в рамках форума состоялась парламентская конференция «Россия-Африка». В ходе конференции председатель Госдумы провел двусторонние встречи с главами парламентов Анголы, Замбии, Марокко и Конго.