Симоньян обратилась к Зеленскому на украинском с просьбой освободить Вышинского

Москва, 2 июля. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому на украинском языке и попросила содействовать освобождению руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Завтра могут отпустить Кирилла Вышинского. Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам. Сделайте это», — написала Симоньян на украинском языке в telegram-канале.

Ранее адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что 3 июля состоится заседание суда, на котором будет рассмотрено изменение меры пресечения. Доманский добавил, что защита рассчитывает на смягчение наказания, в том числе перевод под домашний арест, пишет RT.

Редактора РИА Новости Украина задержали 15 мая 2018 года. Вышинскому предъявили обвинения по сфабрикованному делу о государственной измене и хранению оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского на два месяца. С тех пор срок действия меры пресечения продлевался неоднократно.

Вышинский, комментируя свой арест, заявил, что его дело позорит Украину. Арест Вышинского активно обсуждают и в Европарламенте, и в ОБСЕ. Журналист подчеркнул, что Киеву политически выгодно держать его тюрьме, чтобы шантажировать возможным обменом.

В ОБСЕ несколько раз призывали Киев отказаться от нападок на свободу слова и репрессий в отношении журналистов. В МИД РФ требовали отпустить арестованного на Украине по сфабрикованному делу журналиста. Кроме того, президент РФ Владимир Путин отмечал, что Вышинского арестовали за выполнение его профессиональной деятельности.