Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Лавров напомнил Европе об обязательствах в иранской ядерной сделке

337
0 Оставить комментарий

Лавров напомнил Европе об обязательствах в иранской ядерной сделке

Москва, 2 июля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что создаваемый в Европе механизм расчета с Ираном, который позволит обойти односторонние санкции США, по факту не работает.

«Механизм они создавали почти год, но совсем не для обслуживания торговли нефтью, а только для гуманитарных поставок и не для всех желающих торговать с Ираном, а только для членов ЕС. Этот механизм до сих пор не обслужил ни одну транзакцию», — пояснил он RT.

Лавров напомнил, что европейские страны тоже несут ответственность за сохранение иранской ядерной сделки, которая была достигнута с таким трудом. Они взяли на себя обязательство обеспечить фундаментальное право Ирана продавать свою нефть и получить с этого прибыль. Это право является одним из ключевых условий сделки и в настоящий момент оно не выполняется.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном. Таким образом, глава Белого дома сорвал уже подготовленное и подписанное его предшественником Бараком Обамой соглашение, которое предполагает постепенную отмену санкция с Ирана в обмен на предоставления доступа инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

Многие европейские лидеры осудили политику Вашингтона и заявили, что будут сохранять свою приверженность достигнутым ранее договоренностям, несмотря на неожиданную смену курса США. Был создан механизм обхода санкций, которые запрещают другим странам покупать у Ирана нефть, однако на данный момент он не применяется.

infox - new
Автор: Антон Соколов
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров