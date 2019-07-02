Лавров напомнил Европе об обязательствах в иранской ядерной сделке

Москва, 2 июля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что создаваемый в Европе механизм расчета с Ираном, который позволит обойти односторонние санкции США, по факту не работает.

«Механизм они создавали почти год, но совсем не для обслуживания торговли нефтью, а только для гуманитарных поставок и не для всех желающих торговать с Ираном, а только для членов ЕС. Этот механизм до сих пор не обслужил ни одну транзакцию», — пояснил он RT.

Лавров напомнил, что европейские страны тоже несут ответственность за сохранение иранской ядерной сделки, которая была достигнута с таким трудом. Они взяли на себя обязательство обеспечить фундаментальное право Ирана продавать свою нефть и получить с этого прибыль. Это право является одним из ключевых условий сделки и в настоящий момент оно не выполняется.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном. Таким образом, глава Белого дома сорвал уже подготовленное и подписанное его предшественником Бараком Обамой соглашение, которое предполагает постепенную отмену санкция с Ирана в обмен на предоставления доступа инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

Многие европейские лидеры осудили политику Вашингтона и заявили, что будут сохранять свою приверженность достигнутым ранее договоренностям, несмотря на неожиданную смену курса США. Был создан механизм обхода санкций, которые запрещают другим странам покупать у Ирана нефть, однако на данный момент он не применяется.