Москва, 2 июля. В соответствии с новым пенсионным законодательством с 1 июля 2019 года на пенсию смогут выйти женщины в возрасте 55,5 года и мужчины, достигшие 60,5 года, заявил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Стало известно, кто сможет выйти на пенсию в РФ с 1 июля по новому законодательству. По словам политика, 1 июля 2019 года наступил период оформления пенсионеров, у которых было отсрочено право выхода на пенсию на полгода. Как пишет «Парламентская газета», воспользоваться законом могут те, кто должен выйти на пенсию в 2019–2020 годах по старым правилам. Речь идет о гражданах РФ женского пола, родившихся в 1964–1965 годах, а также мужчинах 1959–1960 годов рождения.

Как объяснил политик, для оформления пенсии необходимо соблюсти три условия: достичь определенного возраста, иметь нужный трудовой стаж и пенсионные баллы.

По данным Пенсионного фонда России, с 2015 года число россиян, добровольно отказавшихся от пенсии, выросло вдвое. Связано это с тем, что добровольный отказ от пенсионного пособия позволяет существенно увеличить размер выплат в дальнейшем.

Согласно федеральному закону от 28.12.2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», граждане, достигшие пенсионного возраста, имеют право добровольно отказаться от пенсии на срок до десяти лет. Сделать это можно двумя способами: не обратившись в отделение ПФР или МФЦ за оформлением пенсии при достижении пенсионного возраста, либо, если пенсия уже назначена, отказаться от нее, подав заявление о приостановке выплат в ПФР.

Чем дольше будет срок приостановки выплат, тем больше окажется размер пенсии, когда пенсионер начнет ее получать. Это объясняется премиальными коэффициентами, на которые увеличиваются как фиксированная, так и страховая части пенсии.

К примеру, если россиянин обратится за назначением пенсии через пять лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплаты будет увеличена на коэффициент 1,36, а страховая — на 1,45.

Минимальный премиальный коэффициент, введенный для мотивации граждан уходить на пенсию позже, чем появились на нее права, для страховой выплаты составляет 1,07, а для фиксированной — 1,056. Эти надбавки выплачиваются, если гражданин отказался от пенсии на год.

Максимальная премиальная надбавка выплачивается за отсрочку пенсии на десять лет. В этом случае коэффициент для страховой выплаты равен 2,32, а для фиксированной — 2,11.

Иными словами, если обратиться за пенсией по старости через пять лет после возникновения права на нее, то общий размер выплаты (страховая пенсия и фиксированная выплата к ней) может быть примерно на 40% больше.

Как пояснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, стимулирование позднего ухода на пенсию посредством премиальных коэффициентов не является российским ноу-хау. Практически во всех западных странах существует система, при которой чем дольше человек работает, не получая пенсии, тем выше будет размер его пенсионной выплаты, когда он решит уйти на заслуженный отдых.

По мнению парламентария, люди, которые работают на низкооплачиваемой работе, вряд ли захотят работать на 5-6 лет дольше, чтобы потом получать пенсию на тысячу рублей больше.