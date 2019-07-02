Автоэксперт дал советы путешествующим на автомобиле

Москва, 2 июля. Автоэксперт Алексей Хресин дал рекомендации туристам, путешествующих на своих автомобилях.

Хресин посоветовал путешественникам перед началом поездки проверить в автомобиле электрику и кондиционер, а также поменять моторное масло. Еще один литр масла следует взять с собой, поскольку на больших скоростях его расход увеличивается.

Во время путешествия стоит заправляться на крупных сетевых заправках, чтобы не наткнуться на некачественное топливо, которого может быть на «периферии очень много».

Хресин рекомендует автопутешественникам запастись бутылками с водой с кислым вкусом и леденцами.

«Основное правило — если начинает клонить в сон, не пытаться его перебороть, а остановиться около ГИБДД, на заправке — где вас видно, где вас не сметут и разбойники не будут потрошить — и вздремнуть полчасика», — отметил автоэксперт в беседе с iReactor.

С ночевкой у путешественников не возникнет проблем, поскольку вдоль дороги построено много отелей и гостиниц. Хресин добавил, что питаться лучше не в придорожных забегаловках, а закупить продукты в магазине.