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Россия

Председатель правления «Газпрома» рассказал Путину о ситуации на рынке топлива

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Председатель правления «Газпрома» рассказал Путину о ситуации на рынке топлива

Москва, 2 июля. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретился с председателем совета директоров «Газпрома» Виктором Зубковым, чтобы обсудить ситуацию на рынке топлива. По словам Путина, решением ряда проблем может стать расширение сети заправочных станций.

«Это самое основное, наверное, и есть — сеть заправочных станций, самое проблемное», — отметил он.

Зубков в ответ заявил, что в текущем году планируется строительство 100 АЗС. К примеру, в Ростовской области число автозаправочных станций должно вырасти с 11 до 39 в 2021 году, а в Белогородкой области появится дополнительно 23 заправки.

Кроме того, Зубков рассказал о работе, касающейся малотоннажного СПГ. Соответствующие станции введены в Калининграде, Петергофе, Екатеринбурге, а скоро появятся в Сургуте, Тобольске и еще четырех городах. Эти станции предназначены для заправки грузовиков, которые работают на сжиженном газе и ездят на большие расстояния.

Ранее сообщалось, что оптовые цены на газ выросли с 1 июля. Согласно приказу, опубликованному на официальном портале нормативно-правовой информации, стоимость топлива повысится на 1,4%. Новые оптовые цены будут учитываться при формировании розничных цен на газ, реализуемый потребителям.

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Автор: Антон Соколов
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