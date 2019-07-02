Слухи о сбоях в производстве комплексов «Авангард» опровергли в аппарате Борисова

Москва, 2 июля. Производство гиперзвуковых ракетных комплексов последнего поколения «Авангард» продолжается без сбоев. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова в ответ на публикации американских СМИ.

Как утверждает американский телеканал CNBC, Россия испытывает проблемы с композитными материалами, поэтому якобы сможет произвести не более 60 «Авангардов». Журналисты США заявили, что РФ с 2018 года ищет поставщика углеволокна для ракетных комплексов, так как имеющийся материал якобы не выдерживает высокой температуры на гиперзвуковой скорости. По словам представителей СМИ, эту информацию они получили от источника в американской разведке.

«Производство и поставка комплексов «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком идут в соответствии с графиком», — опровергли сообщение американских СМИ в аппарате вице-премьера РФ.

Ранее член экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский заявил в интервью Федеральному агентству новостей, что для России не станет проблемой производить достаточное количество гиперзвуковых боевых блоков «Авангард». Он подчеркнул, что сообщение телеканала CNBC, скорее всего, является вбросом американской разведки, направленным на получение информации о реальных возможностях оборонно-промышленного комплекса России.

Отметим, что феврале 2019 года российский ракетный комплекс с планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком «Авангард» был рекомендован к принятию на вооружение ВС РФ.