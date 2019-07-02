Представитель Пугачевой объяснил проезд автомобиля певицы по перрону Рижского вокзала

Москва, 2 июля. Представитель певицы Аллы Пугачевой объяснил, почему автомобиль со звездой выехал на перрон Рижского вокзала.

В Интернете появилось видео, как Пугачева и ее супруг Максим Галкин на автомобиле Maybach подъехали к вагону поезда дальнего следования Москва — Рига. Представитель певицы объяснил инцидент на Рижском вокзале.

«Алла Борисовна могла прекрасно дойти пешком, дело не в ней», — заверил он журналистов «Звезды».

Он пояснил, что певица приехала на вокзал за час до отправления поезда. В этот момент на перроне еще не было пассажиров.

Машина проехала в технической зоне и, по словам представителя звезды, «никому помешать не могла». Перед лимузином Пугачевой по перрону Рижского вокзала проехала «Газель» с чемоданами исполнительницы. Собеседник телеканала пояснил, что такие меры пришлось предпринять, поскольку на вокзале «нет грузчиков».

Отметим, передвигаться по перрону вокзала можно только пешком. Следовательно, проезд Maybach нарушил правила вокзала. Поступок Пугачевой вызвал общественный резонанс, многие осудили действия звезды. В частности, Лайма Вайкуле отказалась встречать ее в Риге после выходки в Москве.

Однако нашлись и защитники Пугачевой. Так, юморист Владимир Винокур заявил, что Пугачева заслужила право на особое отношение к себе. Он напомнил, что ей уже не 20 лет, а проход по перрону создает дополнительные проблемы, поскольку придется здороваться и общаться с каждым пассажиром. Юморист выразил уверенность, что Пугачеву критикуют только «злопыхатели».