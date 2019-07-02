В четырех округах Москвы на пост депутатов МСГ претендуют по 14 человек

Москва, 2 июля. Документы на выдвижение кандидатом в депутаты Московской городской думы седьмого созыва подали 390 человек, об этом сообщили в Мосгоризбиркоме.

В избирательной комиссии добавили, что по состоянию на 1 июля семь выдвинутых кандидатов утратили статус. Из оставшихся 383 уже зарегистрировались 19 человек.

«Из 383 оставшихся кандидатов пока зарегистрированы 19 — это кандидаты КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. Таким образом, в настоящее время на одно депутатское кресло в среднем претендуют более восьми кандидатов», — сообщил источник «Интерфакса» в Мосгоризбиркоме.

В комиссии отметили, что на текущих выборах представлено колоссальное число кандидатов – в четырех избирательных округах в центре столицы на пост депутатов претендуют сразу по 14 человек. В число округов с наибольшим количеством желающих занять депутатское кресло входят 43-й, 45-й, 3-й и 38-й округа.

В комиссии напомнили, что подача документов на выдвижение кандидатами в депутаты Мосгордумы завершится 5 июля, подать документы на регистрацию, в том числе подписные листы, необходимо до 18.00 6 июля. Для выдвижения на выборы кандидатам от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам необходимо собрать 4,5 — 5 тысячи подписей избирателей в своем округе.

Наибольшее число претензий к избирательной кампании поступило к кандидатам в депутаты от 43-го округа Москвы. В этом округе за пост депутата намерены побороться соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь, экс-лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, рок-музыкант Сергей «Паук» Троицкий и еще 11 человек. Борьба за подписи избирателей в этом округе переросла в провокации и «грязный пиар» со стороны так называемой ОПГ Навального.

Избирательная кампания Соболь провалилась, кандидат сначала призналась, что собирает крайне мало подписей, но буквального через несколько дней сообщила избирателям, что якобы уже собрала более половины подписных листов. Необычайные успехи Соболь насторожили общественность. Как отмечал журналист Антон Красовский, такое количество подписей можно собрать, только имея популярность, чего у Соболь нет. Журналист пришел к выводу, что соратница Навального ждет, пока ей подписи нарисуют.

Как и предполагал Красовский, ГУ МВД России по городу Москве установило факт подделки подписей граждан для регистрации Соболь кандидатом в МСГ. В полицию обратился хозяин квартиры, где размещалась подпольная фабрика «рисовальщиков» подписей в пользу юриста ФБК на выборах в 43-м округе Москвы.

Однако кандидаты из ОПГ Навального не ограничились одной лишь фальсификацией подписей. Ранее подельники блогера затравили общественницу Анну Федермессер, которая выдвигалась на выборы в 43-м округе. Из-за давления и провокаций Федермессер приняла решение снять свою кандидатуру. Более того, понимая, что кампания Соболь провалилась и у нее нет шансов попасть в МСГ, навальнисты решили устроить провокацию.

Подручный Навального Леонид Волков ранее сообщил, что в Москве якобы обнаружен офис, в котором подделывают подписи за кандидатов в депутаты Мосгордумы, среди которых случайным образом оказался конкурент Соболь — Митрохин. «Яблочник» заявил, что с пониманием относится к агонии Соболь и других соратников Навального, ведь они не способны тягаться с ним в честной гонке. Тем не менее Митрохин решил написать заявление в СК РФ.

Не менее интересная ситуация и в 45-м округе Москвы, где на пост депутата в МСГ претендуют соратник Навального Илья Яшин, директор «Аптекарского огорода» МГУ Алексей Ретеюм и другие. Ранее кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Босых опубликовал на своей станице в Facebook видеоролик, на кадрах которого запечатлена «фабрика» по подделке подписных листов в поддержку других кандидатов — Ильи Яшина и оппозиционера Дмитрия Гудкова. Последний претендует на кресло депутата МСГ от 5-го округа.