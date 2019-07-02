Сирия, 2 июля. Боевики группировки «Джебхат Аш-Шамия» похитили трех человек в Алеппо, в Хаму к наблюдательному пункту прибыл турецкий военный конвой. В Латакии САА атакует расположения радикалов.Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: продолжили атаковать укрепрайоны джихадистов «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: попытались продвинуться в Хаме и Латакии, потеряли один автомобиль в ходе боев.

«Фатах Аль-Мубин»: обменивается ударами с сирийской армией на северо-западе Хамы.

«Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» («Фронт национального освобождения»): заявляет, что им якобы было отбито наступление САА в Латакии.

ВС Турции: направили военный конвой к наблюдательному пункту в Хаме.

«Джебхат Аш-Шамия»: похитили троих человек в Алеппо.

Провинция Латакия

В Латакии после серии авиаударов ВВС Сирии нанесенных по расположениям «Тахрир аш-Шам», группировка «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» (так же известна как «Фронт национального освобождения») сообщает о совершенном нападении в районе Абу Аль-Асад в Курдских горах. Группировка заявляет, что в результате вылазки ей была ликвидирована группа военных Сирийской арабской армии (САА), о чем сообщает источник в сети Twitter badly xeroxed. Официальных заявлений от Министерства обороны Сирии не поступало, так что информация пока не подтверждена.

Провинция Алеппо

По данным курдского портала Afrin Activist, наемники протурецких боевиков «Джебхат Аш-Шамия» (одна из союзных «Сирийской свободной армии» группировок Алеппо) провели рейд в поселке Мобата и Кубака. По данным источника, боевиками были похищены трое мужчин: Ризан Ханан Баттал, Мухаммед Махмуд Хамо, Фахри Мохаммед Ханан. Судьба некоторых граждан, похищенных два дня назад из деревни Кантара, до сих пор остается неизвестной. Напомним, что протурецкие бандформирования уже похищали ранее в Азазе и Африне людей с целью получения выкупа от их родственников и убивали заложников, если не получали деньги.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба самолеты военно-воздушные сил Сирии продолжили с воздуха атаковать расположения джихадистов. Точечные удары были нанесены по опорным пунктам радикалов у поселка Аль-Хубейт и деревни Басида, Фаркия как сообщил Twitter-канал Masar Press Net. Были так же атакованы расположения «Тахрир аш-Шам» в горных районах Аз-Завии.

Провинция Хама

Конвой турецких военных прибыли к наблюдательному посту у города Мурек, как сообщил канал Aleppo AMC.

ВКС РФ нанесли удар по расположениям боевиков в окрестностях города Кафр-Зета, о чем сообщает Step News Agency.

Сирийская армия обстреляла из артиллерии укрепления радикалов у поселка Тель-Малллах и Арбаин, передает новостной портал Masar Press Net. Были уничтожены несколько огневых точек боевиков и минометы. Данные о потерях в живой силе среди джихадистов еще не поступали.

У города Аль-Касабия боевики «Фатах Аль-Мубин» не дали продвинуться САА и союзным силам, оттеснив их наступление в начальным позициям и повредили ракетным залпом один пикап, как передает Step News Agency.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)