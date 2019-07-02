ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к магам и астрологам

Москва, 2 июля. Россияне стали более скептически относиться к гороскопам и астрологическим прогнозам. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам исследования, 15% россиян в 2019 году верят в советы и предсказания астрологов, в то время как пять и 19 лет назад доля таковых составляла 31% и 33%.

Россияне стали более скептически относиться к лечению гипнозом и спиритическим сеансам.

Кроме того, уменьшилось число тех, кто верит в существование у отдельных людей способностей к колдовству и наведению порчи (с 48% в 2015 году до 31% в 2019 году) и предсказанию судьбы (с 55% в 2015 году до 31% в 2019 году). При этом 31% респондентов верит в существование людей с колдовскими способностями и даром предсказывания.

Также наблюдается скептическое отношение к приметам.

Опрос проведен 28 июня, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Специалисты использовали в качестве метода опроса телефонное интервью.