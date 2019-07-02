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Страны G20 работают над системой налогообложения новых технологических рынков

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Страны G20 работают над системой налогообложения новых технологических рынков

Москва, 2 июля. Страны G20 обсуждают вопросы налогообложения новых технологических рынков. Об этом сообщила представитель президента России (шерпа) в G20 Светлана Лукаш.

По ее словам, вопросы налогообложения новых областей цифровой экономики стали ключевыми на саммите «Большой двадцатки» в Осаке. Лидеры G20 не приняли конкретных решений, так как в настоящее время продолжается процесс определения предмета или объекта налогообложения.

«Будет ли это связано с контентом, который производят социальные сети, будет ли это связано с какими-то услугами, которые невозможно даже определить, в какой стране они производятся», — пояснила Лукаш.

Она также добавила, что в настоящее время продолжается работа над данным вопросом. При этом к концу 2019 года будут приняты конкретные решения, передает ТАСС.

Лукаш отметила, что данный вопрос является крайне важным, так как он представляет глобальный интерес и требует одинакового подхода со стороны всех государств.

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Автор: Артем Никулин
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