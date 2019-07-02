Более 1,3 тысячи жертв паводка в Иркутской области обратились за медпомощью

Иркутск, 2 июля. Более 1,3 тысячи пострадавших из-за паводка в Иркутской области обратились за медицинской помощью, 201 человек госпитализирован. Об этом рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Как объяснили в ведомстве, поводом для обращения к врачам послужили бытовые травмы, обострение хронических заболеваний, реакция на стресс, переохлаждение.

«Госпитализирован 201 человек, в том числе 41 ребенок», — говорится в сообщении.

В Иркутской области уже несколько дней сохраняется сложная паводковая ситуация, введен режим ЧС. Из-за обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек подтоплены более 3,7 тысячи жилых домов. Паводок стал причиной закрытия участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области.

Как сообщил ранее представитель МЧС России, число жертв увеличилось до 14 человек. Еще 13 жителей региона числятся пропавшими без вести.

Ученые из Иркутского государственного университета (ИГУ) считают, что причинами паводка в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальные изменения климата. Специалисты утверждают, что наводнение в регионе может повториться, пишет «Царьград».

Глава российского правительства Дмитрий Медведев ранее подписал распоряжение об оказании финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. Так, семьям погибших выплатят единовременное пособие в размере одного миллиона рублей на каждого умершего.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что выплаты пострадавшим нужно начать незамедлительно. Как сообщает «Ридус», российский лидер также поручил главе Минобороны Сергею Шойгу в случае необходимости направить армию в Иркутскую область.