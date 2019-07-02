Москва, 2 июля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил начать работу по определению финансовых ресурсов для исполнения национальных проектов в 2020 году. Об этом он рассказал на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам главы правительства, средства на реализацию национальных проектов в 2019 году в значительной мере доведены до российских регионов. Он уточнил, что все основные управленческие решения приняты, а также заключены соглашения о межбюджетных трансфертах. Медведев поручил начать работу по финансированию нацпроектов в 2020 году.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, когда Россия почувствует эффект от нацпроектов. Он уточнил, что эффект от реализации нацпроектов частично проявится уже в этом году, частично — в 2021 и 2022 годах.

По его словам, в целом прогнозы экспертов не сулят роста ВВП России выше среднемировых показателей.

«Ясно, что эффект от нацпроектов будет уже в этом году. Однозначно, что он не может быть по всем параметрам, по каким-то параметрам эффект наступит позже, в 2021—22 годах. Об этом говорят расчеты, в том числе Минэкономразвития», — подчеркнул Песков.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что главной целью национальных проектов является улучшение качества жизни россиян. Глава государства подчеркнул, что работа чиновников в рамках реализации национальных проектов поможет улучшить жизнь россиян.

Правительство РФ выделило 12 основных сфер, в которых реализуются национальные проекты: здравоохранение, образование, демография, культура, безопасные и качественные автодороги, жилье и городская среда, экология, наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда и международная кооперация. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что на эти цели российские власти выделили суммарно 25,7 трлн рублей. При этом правительство готово увеличить финансирование нацпроектов при необходимости. Главная задача — сделать скачок в качестве жизни и экономическом развитии за предельно короткий срок.