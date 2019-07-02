Лавров призвал Иран соблюдать ключевые положения соглашения о гарантиях с МАГАТЭ

Москва, 2 июля. Россия призывает Иран проявлять выдержку и не поддаваться эмоциям в связи с ситуацией с ядерной сделкой, необходимо соблюдать ключевые положения соглашения о гарантиях с МАГАТЭ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Так он ответил на вопрос о превышении Тегераном уровня запасов урана в 300 килограмм.

В свою очередь, европейских коллег Москва призывает выполнить свои обязательства и сделать так, чтобы механизм финансовых расчетов INSTEX, созданный ими, стал по-настоящему эффективным, обеспечивающим те права, которые Ирану принадлежат в соответствии с резолюцией СБ ООН в сфере торгово-экономических связей, указал министр.

«Без этого будет очень трудно вести осмысленный и результативный диалог по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий», — подчеркнул Лавров.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность решением Тегерана увеличить запасы низкообогащенного урана свыше 300 килограммов. Лимит предусмотрен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Президент США Дональд Трамп 8 мая прошлого года объявил о выходе Вашингтона из соглашения о ядерной программе, которое было достигнуто в 2015 году «шестеркой» стран, куда входит и Россия. Глава Белого дома сообщил о восстановлении ограничительных мер против иранской стороны, в том числе в отношении тех стран, что сотрудничают с Тегераном.

Вашингтон впоследствии ввел ряд санкций против Тегерана. Ограничительные меры затронули, среди прочего, банковскую сферу, энергетику, судоходство и судостроение в Иране.

Через год после объявления Трампа о выходе Вашингтона из соглашения Тегеран объявил о приостановке выполнения части своих обязательств в рамках этой сделки.