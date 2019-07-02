Зеленский «заблудился» в Канаде, «гусарская шутка» от Тимошенко и другие перлы украинских политиков

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского, как выяснилось, не сильна в географии. Аппарат украинского президента еще с утра был уверен, что столица Канады — Торонто (а не Оттава, как на самом деле). Именно в Торонто в ранге столицы Канады «отправили» Зеленского.

О том, что Владимир Зеленский отбыл в Канаду, где будет находиться с визитом с 1 по 3 июля, на сайте президента Украины говорилось так:

«Глава государства примет участие в международной конференции по поддержке реформ на Украине, которая пройдет в столице Канады — Торонто».

Так что Зеленский рисковал в полном смысле слова «заблудиться» в Канаде, и спасло его только то, что вскоре ошибка была исправлена. Видимо, в его администрации нашлись те, кто в школе не прогуливал географию.

Вообще современные украинские политики, как известно, славятся умением ввернуть словцо, и отнюдь не в духе остроумных запорожцев, а совершенно в обратном.

Самые громкие недавние ляпы украинских политиков

Кличко вне конкуренции

Здесь пальму первенства неизменно держит мэр Киева Виталий Кличко. В прошлом году он, например, советовал киевлянам, как обойтись без горячей воды (просто подогреть холодную). Кроме того, выступая на тему новых памятников в столице Украины, Кличко заявил, что они должны «угрожать» Киеву (вместо «украшать» Киев).

Двусмысленный перл от Тимошенко

Отличилась и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Говоря о сделанном ей подарке —сувенирной булаве, — Тимошенко двусмысленно пошутила, назвав сувенир «очень женской штучкой». Развивая шутку, Юлия Владимировна зачем-то добавила, что «женские руки много чего в этой жизни подержали». Тут уж, как говорится, «Гусары, молчать!»

Когда лучше петь, чем говорить

Рвущаяся в политику певица Анастасия Приходько, которая недавно присоединилась к команде Тимошенко, уже наговорила такого, что соратники просто опасаются ее выходов к микрофону.

Так в одном из выступлений Приходько заявила, что Тимошенко может позволить себе роскошествовать, потому что «очень умная». Воистину, иногда лучше петь, чем говорить!

Гройсман и Фрейд

Не отстает и премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который сделал знаковую опечаточку в Twitter, буквально по Фрейду. Украинский премьер написал, что его задача — снизить рост реальных доходов населения.

«Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию и рост реальных доходов», — пообещал Гройсман.

В это обещание почему-то верится легко: по части снижения доходов граждан украинские власти, как известно, достигли впечатляющих успехов. И, хотя нелепая запись вскоре была удалена, но, как говорится, Интернет все помнит.

Кроме того, Гройсман умудрился поздравить Харьков с Днем города, перепутав день, а Днепр (бывший Днепропетровск) поприветствовать фотографией Киева. Судя по всему, пресс-служба премьера работает не лучше, чем у Зеленского.

Поющий Ляшко

Коллекция перлов была бы неполной без шедевров от одного из самых скандальных украинских политиков — Олега Ляшко. На этот раз вне конкуренции пьяное пение Ляшко, которое не идет ни в какое сравнение с другими его выходками.

Эстафета от Порошенко к Зеленскому

Какой сборник ляпов без знаменитых высказываний теперь уже бывшего президента Украины Петра Порошенко?

Не забыты его главные перлы: «Украинский оккупант», «украинская оккупация — это временно», «циничные бандеры и бандиты», а также неожиданно прозвучавшее слово «фекалии» при произнесении слова «автокефалия», и так далее. Было над чем посмеяться. Надеемся, нынешний президент Украины Владимир Зеленский — комик по первой профессии — тоже не даст нам скучать.