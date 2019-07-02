Зачем Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»

Прошлая украинская власть пытается удержаться и мобилизует свой электорат в преддверии президентских выборов. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал публицист, политический аналитик Владимир Головашин.

Голос из прошлого

Бывший украинский президент Петр Порошенко отреагировал на предложение главы офиса президента Украины Андрея Богдана предоставить Донбассу русский язык в качестве регионального.

«События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится всё более очевидным», — заявил Порошенко.

Как отметил бывший президент Украины, «торговля языком» не принесет Киеву никаких дивидендов, а также «не остановит Россию». Он полагает, что Москва якобы «пришла не по Луганск, не по Донецк, и даже не по Крым».

«Главная цель реванша — остановить наше движение к членству в Евросоюзе и НАТО и вернуть в сферу влияния России всю Украину, от Донбасса до Галичины», — подытожил бывший президент.

Порошенко уже проиграл

Как отметил Владимир Головашин, то, что происходит сейчас на Украине в языковой сфере, нельзя никоим образом отделять от политики. С момента распада СССР власти этой страны упорно создают идеологию «украинства», делая акцент не на сходстве украинского и русского народов, а на их различиях, которые, по сути, разглядеть можно под микроскопом.

«По похожему пути шла в своё время Франция, разделенная на две основные языковые группы «ойль» и «ок», различавшихся как бы и не больше, чем украинский и русский. После Великой французской революции началась политика вытеснения всех остальных языков окситанским, то есть южнофранцузским, и только к середине прошлого века в Пятой республике иные диалекты были признаны региональными языками», — пояснил Владимир Головашин.

Однако, заметил эксперт, на Украине сегодня идет несколько иной процесс, напоминающий принудительную германизацию, когда другим народам запрещалось использование родного языка, а их культура и традиции ставились вне закона. Именно такой подход правительства Украины к своим же гражданам и создал Донецкую и Луганскую народные республики: русское большинство насильственно «украинизироваться» не захотело.

«Недавно прозвучавшее предложение о предоставлении официального статуса русскому языку на Донбассе здраво и способствует объединению ныне расколотой Украины. Однако оно вызывает ярость и противодействие украинских националистов, рупором которых выступил экс-президент Порошенко. Но с таким подходом уже проиграл и народ Украины, и сам Порошенко. И его критика здравых инициатив новой власти с неактуальной риторикой есть не что иное, как попытка мобилизовать в свою пользу националистически настроенный электорат в преддверии выборов в Верховную раду», — заключил Владимир Головашин.

Ранее Владимир Зеленский призвал украинского премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь к дисциплинарной ответственности главу министерства иностранных дел страны Павла Климкина за неподчинение президенту.