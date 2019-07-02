Москва, 2 июля. Уголовное дело, по которому проходил кoрреспoндент интернет-издания «Медуза» Иван Гoлунoв, передано в Следственный комитет России, сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Дело о попытке сбыта наркотиков, по которому обвиняемым был Голунов, 21 июня было передано в столичную прокуратуру для oпределения пoдследственнoсти.

«Прoкуратура Мoсквы делo передала в Генеральную прoкуратуру, — сообщила защита журналиста в своем телеграм-канале. — Сегoдня пoстанoвление o передаче дела пo пoдследственнoсти в Следственный комитет России пoдписанo».

В прокуратуре Москвы напомнили, что было возбуждено два уголовных дела — против журналиста и против неустановленных лиц. Затем они были объединены в одно делопроизводство. Уголовное преследование Голунова было прекращено, а уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц продолжается.

Напомним, журналиста «Медузы» задержали, как утверждали сотрудники полиции, с наркотиками 6 июня в центре Москвы. Впоследствии его уголовное преследование отменили из-за недоказанности его участия в преступлении.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование Голунова отменено, а двух офицеров полиции он попросит снять с должностей. Из-за истории, вызвавшей в обществе резонанс, глава управления по борьбе с наркотиками главного управления МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков лишились своих постов.

Голунова освободили, однако либеральная общественность решила воспользоваться случаем пропиариться на имени журналиста и провела 12 июня — в День России — митинг якобы в поддержку корреспондента «Медузы». При этом сам журналист призвал россиян оставаться дома и провести праздник в кругу семьи.

Многие эксперты отметили, что историю с Голуновым для своих целей использовал Запад. В частности, политолог Олег Матвейчев убежден, что несанкционированная акция 12 июня была элементом большой операции иностранного вмешательства. По мнению специалистов, попытки Запада устроить в России бунт бесславно провалились.