МВД намерено жестко проверять уровень знаний иностранных водителей автобусов в РФ

Москва, 2 июля. Необходимо усилить контроль за уровнем подготовки иностранных водителей автобусов, в Российской Федерации есть предприятия, где 70% водителей — граждане других стран. Об этом сообщил во вторник первый заместитель руководителя МВД России Александр Горовой.

По его словам, ведомство проделало большую работу по усилению контроля за пассажирскими перевозками в плане водителей.

«В России есть центры, где иностранные водители занимают 70%, и, безусловно, уровень их знаний и навыков надо жестко проверять», — указал Горовой во время выступления на коллегии генеральной прокуратуры РФ.

Он заверил в том, что ведомство продолжит жестко контролировать вопросы пассажирских перевозок и проведения технических осмотров (ТО) автобусов. Горовой обратил внимание на то, что на дорогах до сих пор остается много старых автобусов, микроавтобусов, которые небезопасны для перевозок.

Напомним, в конце июня текущего года российский президент Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с нелегальными перевозками людей в РФ. По словам главы государства, незаконные перевозчики не только нарушают закон, но и рискуют жизнями граждан. В этой связи, указал лидер РФ, необходимо сделать все для обеспечения безопасности пассажиров.