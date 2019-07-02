Чешский депутат осудил антироссийские санкции

Москва, 2 июля. Зампред Палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филипп выступил против антироссийских санкций. Он назвал подобные ограничения решением для тех, кто не готов к сотрудничеству.

Ситуацию с санкциями, направленными против России, чешский депутат прокомментировал в ходе второго Международного форума «Развитие парламентаризма», который проводится в Москве. Филипп считает, что форум является значимой площадкой для решения вопросов парламентаризма и дает новые возможности парламентской дипломатии. Политик рассказал, что послушал выступления спикеров из России, Азии, Африки и других стран. Филипп подчеркнул, что многие выступающие высоко оценили международный форум.

«Это новые возможности для решения тех вопросов, которые сейчас не решены на уровне правительств государств Европы, это возможности развития новых связей между Россией и Европейским союзом», — подчеркнул Войтех Филипп.

Чешский депутат назвал целью форума выработку новых форматов парламентского сотрудничества.

Организатором Международного форума «Развитие парламентаризма» выступила Госдума РФ. Мероприятие проходит в российской столице с 1 по 3 июля. Гостями форума в этом году стали представители 132 государств — около 800 парламентариев и экспертов. Спикерами международного форума стали более 40 человек.

Ранее сообщалось, что в рамках Международного форума «Развитие парламентаризма» бывший президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт назвал большой ошибкой ограничение российской делегации в правах в ПАСЕ. Он считает РФ фундаментальным партнером Европы и уверен, что Россия должна находиться в Совете.