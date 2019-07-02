Корреспонденту ФАН предложили 500 рублей за подпись в пользу «кандидата» в Мосгордуму Соболь

Москва, 2 июля. Юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, голословно обвиняющая своих соперников по предвыборной гонке в фальсификации, попалась на подкупе избирателей — скандальная активистка обменивала автографы москвичей на 500 рублей.

Федеральное агентство новостей провело расследование, в ходе которого выявило нарушения закона скандальной активисткой Любовью Соболь, которая намерена бороться за депутатское кресло в Мосгордуме.

Одиозная активистка в середине агитационного периода в беседе с изданием Znak жаловалась, что собрала лишь пять сотен подписей. Удивительно, но спустя пять дней количество «поддерживающих» Соболь возросло в разы. Известный журналист Антон Красовский одним из первых засомневался в количестве реальных подписей среди оппозиционных кандидатов.

ФАН-ТВ нашел объявления на сайте politrabota.ru, где жителям Арбата, Хамовников и Пресни предлагают поставить свои подписи за кандидата за деньги. Журналисту издания, прибывшему в Центр сбора подписей за «независимых» кандидатов скандального блогера Алексея Навального, предложили за 500 рублей подарить автограф любому из кандидатов. Примечательно, что сборщик подписей за Соболь, говоря с корреспондентом ФАН, спрятал надпись на футболке, где указано «Любовь Соболь».

Работа такой системы очень проста: москвич с «правильной» пропиской оставляет свою подпись в поддержку того или иного кандидата, а на выходе получает 500 рублей. Такие действия подпадают под пункт 2 ст. 56 закона №67, согласно которому кандидатам, их доверенным лицам и помощникам запрещено в любой форме подкупать избирателей.

Юрист Андрей Зорин напомнил о статье 142 Уголовного кодекса России, согласно которой нарушителю грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, лишение свободы сроком до трех лет.

На днях стало известно, что сотрудники пресненской полиции накрыли офис, где неизвестные подделывали подписи избирателей в пользу подручной Навального. «Рисовальщиков» задержали и доставили в отделение полиции. По факту подделки подписей россиян для регистрации кандидата в Мосгордуму начата проверка. В Сети уже появилось видео, снятое другом хозяином квартиры, где орудовали не проживающие в доме неизвестные «художники», оставляющие подписи за Соболь.

Примечательно, что ранее штаб Навального обвинил члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина в «подделке» подписей избирателей в его поддержку. Член «Яблока» отметил, что с пониманием относится к попытке «совершить провокации», так как не дает соратникам Навального провести своих людей в Мосгордуму.