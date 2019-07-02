Эксперт ответил на вброс разведки США о недостатке российских блоков «Авангард»

Для России не станет проблемой производить достаточное количество гиперзвуковых боевых блоков последнего поколения «Авангард». С таким мнением в интервью Федеральному агентству новостей выступил член экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский, комментируя сообщения западных СМИ о том, что Россия сможет произвести якобы не более 60 единиц таких блоков.

По мнению военного эксперта, это является вбросом американского разведывательного сообщества, который был озвучен через телеканал CNBC. Он рассчитан на то, чтобы выяснить реальные возможности российского ОПК.

«Я должен клюнуть на удочку американской разведки и рассказать про наши производственные мощности и сколько мы реально собираемся изготовить?» — задался риторическим вопросом эксперт.

По словам Мураховского, необходимые для производства гиперзвуковых «Авангардов» материалы уже давно производятся в России.

«Сейчас космонавты в очередной раз вернулись на Землю. Их космический аппарат входит в атмосферу Земли на гиперзвуковой скорости, и защищает его от разрушения исключительно теплозащитное покрытие», — привел пример собеседник ФАН.

При этом российские космонавты регулярно успешно приземляются на Землю, в отличие от американских, напомнил собеседник ФАН.

«Мы помним катастрофу шаттла «Колумбия», который сгорел в атмосфере именно из-за разрушения теплозащитного покрытия», — указал эксперт.

Кроме того, точно такое же покрытие используется в российских противоракетах — они тоже работают на гиперзвуковых скоростях в атмосфере, подчеркнул военный собеседник ФАН. Сегодня министерство обороны РФ опубликовало видео очередного испытания такой противоракеты, отметил он.

По мнению Мураховского, на подобные вбросы не следует реагировать.

«Наши СМИ, как одно, ведутся на заявления иностранных каналов и начинают как-то это комментировать, — посетовал эксперт. — Если бы это оставили без внимания раз-другой, возможно, таких проверочных вбросов было бы поменьше».

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на данные американской разведки сообщил, что Россия якобы сможет произвести не более 60 гиперзвуковых блоков «Авангард». Якобы производители отечественного гиперзвукового оружия не смогли найти поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками.

Напомним, что в середине февраля российский ракетный комплекс с планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком «Авангард» был рекомендован к принятию на вооружение ВС РФ.