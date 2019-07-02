В Иркутской области устраняют последствия наводнения. События дня. ФАН-ТВ

Чехия аннулировала разрешение на полеты «Аэрофлота», «Победы» и «Уральских авиалиний». Российским авиакомпаниям пришлось отменить рейсы в Прагу и Карловы Вары. Какова причина? Пока что неизвестно. Однако в чешском парламенте утверждают, это не связано с политикой, речь идет об экономических вопросах. Неожиданное табу сразу же вызвало бурю возмущений. Как со стороны путешественников, так и Росавиации. В авиакомпаниях решили, что пассажиры отмененных рейсов смогут оформить возврат или взять билет в другую европейскую страну без сборов за изменение маршрута. Но только появилась альтернатива, как Минтранс Чехии разрешил полеты российских авиакомпаний. Правда, пока до 7 июля. Как решится эта проблема после, возможно узнаем в ближайшее время.

Восстановительные работы в Иркутской области

В Иркутской области возобновили движение по федеральной трассе «Сибирь». Она была затоплена после паводка. Пропускают по дороге легковые автомобили, движение тяжеловесного транспорта пока ограничено. Еще сложно сказать, что затопленные города и села в Иркутской области приходят в норму. Стихия натворила немало дел: разрушила жилые дома, дороги. Однако восстановительные работы уже начались. За сутки спасатели откачали воду из 453 подворий, вывезли мусор, очистили 44 км дорог. В 17 населенных пунктах восстановлено электроснабжение. Подтопленными остаются еще 42 населенных пункта.

«Уровень воды начинает падать. Если, начиная от предельных отметок, которых вода достигла 28 июня, сейчас падение уровня воды — четыре метра. Сейчас стоят высокие дневные температуры. Практически по ряду районов до 30 и свыше 30 градусов. Идут умеренные осадки. Которые, в целом, на ситуацию в паводком уже не влияют», — заявил начальник начальник ГУ МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов.

Наводнение в Иркутской области спровоцировали сильные дожди. Большая вода пришла в регион неделю назад. От стихии пострадали свыше 4000 домов. Увы, есть и погибшие. Жертвами мощного паводка стали не менее 14 человек, 13 — числятся пропавшими без вести.