В Иркутской области устраняют последствия наводнения. События дня. ФАН-ТВ

Полеты в Чехию под запретом?
Чехия аннулировала разрешение на полеты «Аэрофлота», «Победы» и «Уральских авиалиний». Российским авиакомпаниям пришлось отменить рейсы в Прагу и Карловы Вары. Какова причина? Пока что неизвестно. Однако в чешском парламенте утверждают, это не связано с политикой, речь идет об экономических вопросах. Неожиданное табу сразу же вызвало бурю возмущений. Как со стороны путешественников, так и Росавиации. В авиакомпаниях решили, что пассажиры отмененных рейсов смогут оформить возврат или взять билет в другую европейскую страну без сборов за изменение маршрута. Но только появилась альтернатива, как Минтранс Чехии разрешил полеты российских авиакомпаний. Правда, пока до 7 июля. Как решится эта проблема после, возможно узнаем в ближайшее время.
Восстановительные работы в Иркутской области
В Иркутской области возобновили движение по федеральной трассе «Сибирь». Она была затоплена после паводка. Пропускают по дороге легковые автомобили, движение тяжеловесного транспорта пока ограничено. Еще сложно сказать, что затопленные города и села в Иркутской области приходят в норму. Стихия натворила немало дел: разрушила жилые дома, дороги. Однако восстановительные работы уже начались. За сутки спасатели откачали воду из 453 подворий, вывезли мусор, очистили 44 км дорог. В 17 населенных пунктах восстановлено электроснабжение. Подтопленными остаются еще 42 населенных пункта.
«Уровень воды начинает падать. Если, начиная от предельных отметок, которых вода достигла 28 июня, сейчас падение уровня воды — четыре метра. Сейчас стоят высокие дневные температуры. Практически по ряду районов до 30 и свыше 30 градусов. Идут умеренные осадки. Которые, в целом, на ситуацию в паводком уже не влияют», — заявил начальник начальник ГУ МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов.
Наводнение в Иркутской области спровоцировали сильные дожди. Большая вода пришла в регион неделю назад. От стихии пострадали свыше 4000 домов. Увы, есть и погибшие. Жертвами мощного паводка стали не менее 14 человек, 13 — числятся пропавшими без вести.
Президент Туниса выписался из госпиталя
Президента Туниса Беджи Каид Эс-Себси выписали из госпиталя. Об этом в Facebook рассказал сын главы государства. Он отметил, что 92-летний Эс-Себси пошел на поправку и вскоре приступит к работе. Напомним, что президента экстренно госпитализировали 27 июня. Многие СМИ сообщили о смерти главы государства, но эту информацию сразу же опровергли. Примечательно, что Эс-Себси госпитализировали в день, когда в Тунисе прогремело два взрыва. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».
Полное солнечное затмение
Второго июля жители Земли увидят полное солнечное затмение. Оно начнется в 22:23 по московскому времени и продлится почти пять минут. Лучше всего его смогут разглядеть в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине, а, вот, жители России на этот раз небесное шоу не увидят. Зато следующее, 26 декабря, будет как на ладони. Добавим, через две недели, 17 июля, нас ожидает лунное затмение.