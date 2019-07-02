Педерсен обсудит в Сирии 10 июля подготовку к созыву Конституционного комитета

Дамаск, 2 июля. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирийской Арабской Республике Гейр Педерсен прилетит 10 июля в Дамаск и обсудит с властями страны процесс подготовки к созыву Конституционного комитета. Об этом пишет во вторник сирийская газета «Аль-Ватан».

Согласно данным издания, в случае согласия Дамаска на предложения Педерсена заседание Конституционного комитета может пройти в начале осени.

Напомним, решение о формировании этого органа для выработки рекомендаций по внесению поправок в конституцию САР было принято на прошедшем 31 января прошлого года в Сочи Конгрессе сирийского национального диалога.

На данном этапе решается вопрос о группе независимых участников в заседаниях этого органа от гражданских обществ. Ранее были ратифицированы перечни делегатов от официального Дамаска и оппозиционного Сирийского комитета по переговорам.