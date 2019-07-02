Стало известно, почему перенесли съемки программы Шепелева с Алибасовым

Москва, 2 июля. PR-директор группы «На-На» Вадим Горжанкин опроверг сообщения СМИ о срыве съемок на Первом канале Бари Алибасовым. Он пояснил, что запись программы пришлось отложить из-за плохого самочувствия продюсера.

Ранее ряд изданий сообщил, что Алибасов сорвал съемки программы «На самом деле» Дмитрия Шепелева, не явившись в студию. По информации СМИ, продюсер должен был пройти тестирование на детекторе лжи и ответить на вопросы о ранее произошедшем инциденте с ним.

Горжанкин отметил, что эта информация не совсем соответствует действительности. Он объяснил, почему перенесли съемки программы Дмитрия Шепелева с Бари Алибасовым.

«Необходимо уточнение. Действительно, изначально съемка программы была запланирована на 28 июня, но она не состоялась по причине плохого самочувствия Бари Алибасова в тот день. Было принято решение перенести съемки на 1 июля, что и было сделано», — сказал Вадим Горжанкин.

По его словам, съемки программы Шепелева продлились около 10 часов. В них приняли участие: Бари Алибасов, его сын и сам Горжанкин. По словам PR-директора, все они прошли проверку на детекторе лжи.

Ранее Бари Алибасов в комментарии Федеральному агентству новостей опроверг обвинения в срыве съемок в свой адрес и пригрозил телевизионщикам судом. Он добавил, что журналисты поставили все «с ног на голову».

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован в тяжелом состоянии 4 июня. Сообщалось, что он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб, приняв ее за сок. Медики диагностировали ожоги в гортани, пищеводе и желудке Алибасова. Позже стало известно, что семья продюсера намерена подать в суд на производителя бытового средства.