В Госдуме вступились за губернатора Красноярского края в раздутом СМИ скандале

На встрече с жителями затопленного Канска губернатор Красноярского края Александр Усс позволил себе необдуманное высказывание, которое некоторые СМИ вырвали из контекста и поставили в укор главе региона. В Госдуме прокомментировали эту ситуацию.

Как следует из видеозаписи, появившейся сегодня в соцсетях, жительница Канска поинтересовалась у губернатора, что видел ли он дорогу и что будет, если ее размоет.

«Нам вертолеты будут присылать?» — спросила женщина, опасаясь, что из-за паводка Канск окажется отрезанным от остальной земли.

Александр Усс ответила на это так:

«Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже могу качнуть! Мы и дорогу видели, и котельную видели, и все. Если дорогу размоет, значит — ее восстановят».

Некоторые СМИ после этого вышли с хлесткими заголовками: «Губернатор Красноярского края заподозрил жителей затопленного Канска в намерении «покачать права»» («Эхо Москвы»), «Губернатор Красноярского края потребовал у пострадавших от паводков жителей «перестать качать права»» (агентство «Телеграф»), «Права хотите качнуть?»: губернатор по-хамски обошелся с подтопленцами» (ТВЦентр).

Разъяснять ситуацию пришлось пресс-службе красноярского губернатора. Ее начальница Елена Уляшева на своей странице в Facebook заметила, что «те, кто вчера присутствовал при общении [губернатора с жителями Канска], знают, что распространяемое видео не отражает реального разговора, оно вырвано из контекста».

«У губернатора вчера было несколько очень конкретных и содержательных разговоров с людьми, пострадавшими от наводнения. И именно по итогам этого общения Александр Викторович принял ряд решений. Они касаются и мобильных общественных приемных, где людям помогут оформить необходимые документы, ответят на интересующие их вопросы. И тех дорог, которые необходимо будет отремонтировать после того, как спадет вода. И материальной помощи пострадавшим», — отметила Елена Уляшева.

При этом она подчеркнула, что у главы региона даже не было времени переодеться перед поездкой в зону подтопления.

«Некоторые удивились, что он, дескать, в белой рубашке, в туфлях отправился в зону подтопления. Да, он действительно даже не стал переодеваться, просто снял галстук и оперативно вылетел в район сразу после проведения совещания, где ему доложили о последствиях наводнения. Его цель была — лично оценить ситуацию, независимо от того, что докладывают подчиненные», — рассказала пресс-секретарь Александра Усса.

Что же касается слов «качнуть права», за которые зацепились журналисты и общественники, желающие поймать хайп, то Уляшева заметила, что «эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором».

«Мы все живые люди. И есть определенная часть СМИ, задача которых (учитывая сегодняшний политический контекст) — выхватывать такие эмоциональные вещи, их не волнует содержание, их волнует форма, — написала Уляшева. — Но я считаю, сегодня совершенно не важно, кто кому как ответил. Важно — губернатор оперативно приехал к пострадавшим людям и принял решения, которые помогут тем жителям Канска, которые, к несчастью, оказались в трудной жизненной ситуации».

Эту историю Федеральному агентству новостей прокомментировал депутат Госдумы от Красноярского края Петр Пимашков.

«То, что Александр Викторович всегда очень корректен, очень внимателен к людям — это я знаю лично не одно десятилетие, начиная с университета и потом, когда он был руководителем разных уровней», — заметил парламентарий.

По его мнению, вырывать слова из контекста — неправильно, а ругают губернатора Красноярского края те, кто с ним не знаком.