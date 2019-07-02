Многодетный депутат назвал минимальный возраст тестирования школьников на наркотики

Принятие закона об обязательной проверке школьников на употребление наркотиков в рамках диспансеризации позволит контролировать проблему подростковой наркомании. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.

Ранее на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов появился соответствующий законопроект, подготовленный министерством здравоохранения.

«Я сам был автором такой инициативы и очень рад, что Минздрав поддержал эту идею. Проведение медосмотров перед началом учебного года позволяет нам выявлять многие заболевания у детей на ранней стадии, наркомания — это такое же заболевание, которое нужно выявлять и лечить», — заявил ФАН депутат.

Виталий Милонов, воспитывающий пятерых детей, отметил, что поддерживает эту инициативу и как законотворец, и как многодетный отец.

«Конечно, я всецело это поддерживаю. Я со своей стороны вместе со своими коллегами буду всеми руками голосовать за принятие этого законопроекта», — добавил представитель Госдумы.

Виталий Милонов также подчеркнул, что родители не должны иметь право отказаться от тестирования своего ребенка на наркотики.

«У безопасников есть такая поговорка: правила безопасности работают только тогда, когда из них нет исключений», — отметил депутат.

По мнению Милонова, сделать химико-токсикологическое исследование можно обязательным уже в средних классах общеобразовательных учреждений.

«Вы знаете, начальный возраст употребления наркотиков в наши дни очень помолодел. Я думаю, что смело можно начинать тестировать со средних классов, с 10 лет точно можно уже проверять», — добавил Милонов.

Проект закона предполагает проверку школьников и студентов. Биологический материал будет проверяться на опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, амфетамин, метамфетамин, синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины и барбитураты.

Стоит отметить, что в этом случае речь не идет о применении признанных научными методов альтернативной медицины, которые предлагались мошенниками для повсеместного использования — в том числе среди школьников, в начале 2000-х.

По заверениям компании-производителя, их приборы якобы могли обнаружить следы наркотических и психоактивных веществ в организме в течение года после их принятия. Причем для проверки на более чем 50 тысяч веществ, по словам мошенников, было достаточно на несколько мгновений прикоснуться к прибору. Главный нарколог России Евгений Брюн тогда заявил о дискредитации самой идеи тестирования на наркотики.

Нынешний законопроект предполагает использование точных методов химико-токсикологического исследования. Для проверки учащихся будут использоваться методы иммуноферментного или иммунохимического анализа биологического материала, исключающие визуальную оценку результатов.